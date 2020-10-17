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Dünya

Rudaw muhabiri ve kameramanı Bağdat'ta bilinmeyen bir yere götürüldü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Haşdi Şabi yanlılarının Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) binasını bastığı sırada çekim yapan Rudaw televizyonu muhabiri ve kameramanın, hükümet güçleri olduklarını iddia eden grup tarafından bilinmeyen bir yere götürüldüğü belirtildi.

AA17 Ekim 2020 Cumartesi 13:34 - Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 13:56
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Rudaw Halkla İlişkiler Sorumlusu Sirwa Hawramy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Rudaw Bağdat muhabiri Halkawt Aziz ve kameraman Khattab Acmi, Haşdi Şabi yanlılarının KDP binasını basıp yaktıkları sırada olay yerinde bulunan ve hükümete bağlı olduklarını iddia eden güçler tarafından bilinmeyen bir yere götürüldü." dedi.

Rudaw ekibinden hala haber alınamıyor.

Haşdi Şabi yanlısı bir grup, KDP üyesi ve eski Maliye ve Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari'nin "Başbakan Mustafa el-Kazımi, Yeşil Bölge'yi Haşdi Şabi milislerinden arındırmalı." sözlerine tepki göstererek, KDP Bağdat bürosunun binasını basarak ateşe vermişti.

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