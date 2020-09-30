Ruhani: 3 yıldır ekonomik savaşla karşı karşıyayız

Başkent Tahran'daki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, ülkedeki ekonomik sorunlar ve ABD yaptırımlarıyla ilgili açıklamada bulundu.
İran'ın daha önce de yaptırıma maruz kaldığını ancak bugün yaşananların farklı olduğunu söyleyen Ruhani, "Son 3 yıldır ekonomik savaşla karşı karşıyayız. Önceden hükümetler günlük en az 1 milyon varil petrolü 120 dolarla ihraç ediyordu. 2013 yılında petrol fiyatı düşmeden önce her varil 104 dolardı. Bankalarımız da daha iyi şartlardaydı." ifadelerini kullandı.
"Petrol ihracatında bu sene daha büyük sorunlarla karşı karşıyayız. Başka ürünlerin ihracatı bunu telafi etmelidir. Ülkenin ihtiyaç duyduğu dövizin temin edilmesi sorumluluğu petrol dışı ihracat yapanların omuzundadır."
Devlet kurumlarının ihtiyaç duyduğu döviz ile temin edilen arasında mesafe olduğunu aktaran Ruhani, "Yaşanan birçok sorunla ilgili doğru adres göstermemiz lazım. Yapısal bir sorun var ve bunda yönetim eksiklikleri de olabilir. Bugünkü şartlar normal yaptırım zamanlarıyla mukayese edilmemeli. Önceden yaptırımlar artıp azalıyordu fakat 2018'de ekonomik savaş başladı. Halka doğruları anlatmamız lazım. Savaş şartları barış ortamından farklıdır, herkes bunu bilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.
"Saptırma amaçlı kullanılan sözleri tekrarlayıp hükümetin gözü dışarıda demeyin. Hükümetin görüşü dünya ile ilişki kurulması yönündedir ve bunu bin defa daha tekrarlıyoruz. Bizim ithalat ve ihracatımız var ve dünya ile daha fazla fazla olumlu ilişkiler geliştirmeliyiz."