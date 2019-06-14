Ruhani: ABD, bölge ve dünya istikrarı için tehlikeli duruma geldi

Umman Körfezi'nde 2 gemiye yönelik `saldırının ardında İran´ın olduğuna´ yönelik ABD´den gelen açıklamalar sonrası, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kırgızistan´da konuştu.

Ruhani, ABD hükümetinin son 2 yıldır tüm uluslararası düzen ve kuralları ihlal edip; ekonomik, mali ve askeri yeteneklerini kullanarak, bölgenin ve dünyanın istikrarı için ciddi bir tehdit haline geldiğini söyleyerek üyelerin yükümlülüklerini yerine getireceğini söyledi.