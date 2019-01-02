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Ruhani: ABD hedefine asla ulaşamayacak

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, “Amerikalılar İran'ın petrol ihracatını durdurma hedefine asla ulaşamayacak” diye konuştu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin ekonomik durumunun düşmanın baskılarına rağmen ümit verici ve olumlu olduğunu belirterek, “Amerikalılar İran’ın petrol ihracatını durdurma hedefine asla ulaşamayacak” dedi.
 
İran merkezli Mehr Haber Ajansı’nın aktardığına göre çarşamba sabahı kabine toplantısı sırasında konuşan Ruhani, "İran İslam Cumhuriyeti, ABD’nin baskı ve yaptırımlarına rağmen petrol ihraç etmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.
 
750 milyon dolar değerindeki petrol dışı ihracat sebebiyle İran'ın ticaret dengesinin geçtiğimiz 9 ay içinde pozitif görünümde olduğunu belirten Ruhani, “Bu görünüm, İran özel ve kamu sektörlerinin faaliyetlerinin başarılı olduğunu göstermektedir” diye konuştu.
 
İran Petrol Bakanı’nın raporuna göre ülkenin petrol satışının beklendiği gibi devam ettiğini vurgulayan Ruhani, “Ancak çözülebilir ve yakında çözülecek olan bazı küçük sorunlar var” diye ekledi.
 
“Savunma gücümüzü artırmaktan asla tereddüt etmeyeceğiz”
 
İran Savunma Bakanı’nın orta menzilli, uzun menzilli, havadan havaya, denizden karaya, denizden denize füzelerle ve insansız hava araçlarıyla ilgili ülkenin elde ettiği başarılar hakkında iyi bir rapor sunduğunu söyleyen Ruhani, “Savunma gücümüzü artırmaktan asla tereddüt etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
 
“Trump’ın gizli ziyareti ABD’nin mağlup edildiği anlamına geliyor”
 
Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump’ın Irak'ın Enbar vilayetindeki Aynü'l Esed Askeri Üssü'ne gerçekleştirdiği gizli ziyaret hakkında da açıklamalarda bulanarak, “Amerikalılar 2003 yılından beri Irak ve Afganistan’ı kurtardıklarını iddia ediyorlar. Ancak haklılarsa, Irak halkının onları nasıl karşıladığını görmek için neden halka açık resmi bir ziyaret yapmıyorlar”  şeklinde konuştu.
 
Trump’ın askeri üsse gece yarısı gizli bir şekilde girip, yaptığı kısa konuşma sonrası 2 saat içerisinde Irak’tan ayrıldığına işaret eden Ruhani, bu şekilde bir ziyaretin ABD’nin bölgede mağlup edildiği anlamına geldiğini söyledi.

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