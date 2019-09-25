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Ruhani: İsrail DEAŞ militanlarını tedavi ediyor, silah veriyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsrail'in terör örgütü DEAŞ'ı desteklediğini, yaralı teröristleri hastanelerinde tedavi ettiğini ileri sürdü.

  • star.com.tr
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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika'nın Fox News kanalına verdiği röportajda, Chris Wallace'ın bölge ve dünyadaki gelişmelere ilişkin soruların yanıtladı.
 
İsrail'in başkalarının haklarına saldırmaya dayalı bir devlet olarak kurulduğunu belirten Ruhani, ''Tüm dünyada İsrail'in faaliyetleriyle eşleşen başka bir terörizm örneği yok.'' dedi.
 
Ruhani, toprakları ve evlerinin özgürlüğü için savaşanların terörist olmadığını, terör örgütü DEAŞ'a yardım edenlerin asıl terörist olduğunu belirterek, İsrail'in yaralı DEAŞ militanları ile ilgilendiğini ve silah yardımı yaptığını ileri sürdü.
 
Wallace'ın ''İsrail DEAŞ'ı mı destekliyor?' sorusu üzerine Ruhani, ''Kesinlikle, hiç şüphesiz. Herhangi bir şüphen var mı? Kanıt görmek ister misin? O zaman İsrail hastanelerini ziyaret etmeli ve yaralı DEAŞ militanlarının nasıl göründüklerine şahit olmalısın.'' dedi.

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