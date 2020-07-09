AA 09 Temmuz 2020 Perşembe 13:30 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 13:31

Devlet televizyonunun haberine göre Ruhani, "ABD'nin ekonomik terörüne karşı verdiğimiz savaşta komutan bildiğimiz ihracatçılardan bazıları, yurt dışına mal sattılar ama kazandıkları 20 milyar avroyu ülkeye getirmediler. Bu kişilere ceza uygulayacağız." dedi.

ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımlarla ihtiyaç duyduğu dövizi temin etmesi konusunda İran'a zorluk çıkarmak istediğini belirten Ruhani, ülkesinin yılda 41 milyar dolarlık petrol dışı ürün ihraç edebilme kapasitesi bulunduğunu ve söz konusu rakamın ülke ithalatı için gerekli dövize denk olduğunu kaydetti.

Ruhani hükümeti, son günlerde İran riyalinin dolar karşısında hızla değer kaybetmesi nedeniyle eleştirilere hedef oluyor. Ülkedeki ihracatçı firmaların çoğunu devlet veya devlete bağlı vakıflara ait şirketler oluşturuyor. Dolayısıyla ihracattan elde ettikleri dövizi ülkeye getirmeyen bu tür şirketlere Ruhani'nin herhangi bir yaptırımda bulunması uzak görünüyor. Ruhani'nin söz konusu şirketleri tehdit ederek, son günlerde doların yükselişi nedeniyle hükümetine yönelen eleştirileri önlemeye çalıştığı ifade ediliyor.