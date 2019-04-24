Ruhani: Yaptırımlar kaldırılırsa ABD ile görüşebiliriz

Ruhani, ABD´nin 40 yıldır İran´a karşı hamleler yaptığını ve daha önce olduğu gibi bir kez daha başarısız olacağını belirtti.

Ruhani, stratejik olarak önemi bulunan Hürmüz Boğazı´nı kapatıp kapatmamanın İran Devrim Muhafızları Ordusu´nun kararı olduğunu söyledi.

Ruhani´nin açıklamaları, ABD´nin İran´ın petrol ihracatına yönelik yaptırımları ile ilgili muafiyetlerin kaldırılması kararı almasından sonra geldi.