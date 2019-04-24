Ruhani: Yaptırımlar kaldırılırsa ABD ile görüşebiliriz
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin ABD ile görüşmesinin yaptırımların kaldırılması ve 'yasadışı uygulamalar için özür dilenmesi' durumunda gerçekleşebileceğini söyledi; ancak, ABD´nin İran´la görüşme amacının olmadığını ekledi.
- DHA
Ruhani, ABD´nin 40 yıldır İran´a karşı hamleler yaptığını ve daha önce olduğu gibi bir kez daha başarısız olacağını belirtti.
Ruhani, stratejik olarak önemi bulunan Hürmüz Boğazı´nı kapatıp kapatmamanın İran Devrim Muhafızları Ordusu´nun kararı olduğunu söyledi.
Ruhani´nin açıklamaları, ABD´nin İran´ın petrol ihracatına yönelik yaptırımları ile ilgili muafiyetlerin kaldırılması kararı almasından sonra geldi.
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