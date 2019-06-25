Ruhani'den ABD'ye sert tepki: Yalan söylediğinin kanıtıdır

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran dini lideri Ali Hamaney ve Dışişleri Bakanı Cavad Zarife yönelik yaptırım kararına sert tepki gösterdi.

Ruhani, ''Yaptırım kararları İran'la masaya oturmak istediğini söyleyen ABD'nin, yalan söylediğinin açık göstergesidir. Masaya oturmak istiyorsunuz ve yaptırım kararı alıyorsunuz... Yalan söylediğiniz çok açık.'' dedi.

''DİPLOMASİ YOLUNU KALICI OLARAK TIKIYOR''

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Musevi de ABD'ye tepkisini Twitter'dan yaptığı açıklama ile gösterdi.

Musevi paylaşımında, ''ABD'nin İran lideri Hamaney ve Dışişleri Bakanı Zarif'i hedef alan yaptırımlarla diplomasiye kapıları tamamen kapattığını söyledi.''

ABD-İRAN GERİLİMİ

ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra Tahran-Washington hattında yaşanan gerginlik perşembe günü Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'ye ait İnsansız Hava Aracını (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde vurarak düşürmesinden sonra tırmanmıştı.

İran, İHA'nın hava sahası ihlali nedeniyle vurulduğunu savunurken ABD, uçağın uluslararası hava sahasında vurulduğunu öne sürüyor.

Trump, cuma günü İran'a yönelik bir hava saldırısına onay verdiğini, ancak 150 civarında İranlının ölebileceği bilgisini alınca saldırı emrini durdurduğunu açıklamıştı.

ABD yönetimi İHA'nın düşürülmesinin ardından dün İran lideri Ali Hamaney'i de kapsayacak şekilde Tahran'a yönelik yeni yaptırımlar getirmişti. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in de bu hafta içinde ABD tarafından yaptırım listesine ekleneceğini duyurmuştu.