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Dünya

Ruhani'den Başkan Erdoğan'a taziye mesajı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İzmir'deki depremle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Ruhani, Türkiye'nin talep etmesi halinde her türlü yardıma hazır olduklarını ifade etti.

AA31 Ekim 2020 Cumartesi 12:28 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 12:28
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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İzmir'de meydana gelen depremle ilgili taziye ve geçmiş olsun dileklerini sunarak, her türlü yardım için hazır olduklarını belirtti.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ruhani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mesajında, İzmir'deki depremde yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Ruhani mesajında, "İran hükümeti ve halkı adına bu kayıplardan dolayı size ve kardeş Türkiye halkına başsağlığı diliyor ve Yüce Allah'tan, kederli aileler için sabır, yaralılar için acil şifalar niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Türkiye'nin talep etmesi halinde her türlü yardıma hazır olduklarını bildirdi.

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