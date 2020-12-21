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Dünya

Ruhani'den seçim sistemine eleştiri: Partili sistem daha verimli

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesindeki seçimlerde kişi veya kişiler yerine siyasi partilere oy verilebilecek bir sisteme ihtiyaç olduğunu söyledi.

AA21 Aralık 2020 Pazartesi 15:03 - Güncelleme: 21 Aralık 2020 Pazartesi 15:03
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İran devlet televizyonuna göre, "Anayasa ve Vatandaşlık Hakları" konulu konferansta konuşan Ruhani, ülkesindeki seçim sistemini eleştirdi.

Ruhani, "Yönetim ve anayasa sistemimiz parti üzerine kurgulanmamıştır. Bazı sorunlarımız var. Söz konusu alanlarda yeniden düşünmeliyiz." dedi.

Anayasada 31 yıldır herhangi bir değişikliğe gidilmediğine dikkati çeken Ruhani, "Daha önce anayasa 10 yıllık dönemi kapsıyordu. İhtiyaç duyulduğunda anayasa tekrar gözden geçirilebilir." ifadelerini kullandı.

Ülkede siyasi parti sisteminin olmaması nedeniyle seçimlerde halkın kim veya kimlere oy vereceği konusunda yönlendirilmesinde zorluk yaşandığını dile getiren Ruhani, "Partili sistemlerde ülke sorunları ele alınıyor. Parti görüşleri öne sürülüyor, eleştiriliyor, tartışılıyor. Bu şekilde daha verimli oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

İran'daki seçimlerde de partili sisteme geçilmesinden yana olduğuna işaret eden Ruhani, anayasaya göre önemli bir konuda görüş ayrılığı söz konusu olduğunda referanduma gidilmesi gerektiğini hatırlattı.

İran'da gelecek yıl haziran ayında 13'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinin düzenlenmesi planlanıyor.

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