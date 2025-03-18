İran resmi ajansı IRNA'ya bağlı yayın yapan "İran" gazetesine konuşan İran'ın eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkedeki aşırı muhafazakarların nükleer anlaşma sürecini sabote etme çabalarını anlattı.

Nükleer anlaşma sürecinde çeşitli engellemelere rağmen başarı kazandıklarını anlatan Ruhani, "O dönem, Batı ile hiç müzakere edemeyeceğimiz, müzakere etsek bile mutlaka kandırılacağımız fikrinin yanlış olduğunu ispatlamış olduk. Elbette İran'da sürekli olarak tek yolun çatışma ve hesaplaşma olduğunu söyleyen bazı aşırılıkçılar için bu zordu ve anlaşma yürürlüğe girene kadar onu bozmak için çeşitli girişimlerde bulundular." dedi.

Bu girişimlere ilişkin Ruhani, "Kuveyt'te bir ev dolusu silahı ifşa ettiler, 19 yıldır İran'da saklanan bir kişiyi Lübnan'a gönderip tutukladılar, İsrail'i yok etmek istediklerini İbranice yazdılar ve en sonunda Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ni işgal ettiler. Bütün bunlar nükleer anlaşmanın hayata geçirilmesini engellemek için oynanan oyunlardı. Elbette bunlar görünürde olanlardı ancak perde arkasında şimdi anlatılamayacak olaylar da yaşandı." ifadelerini kullandı.

Nükleer anlaşmadan ülkesini tek taraflı çeken ABD Başkanı Donald Trump'ın, Eylül 2018'de New York'ta bulunduğu sırada kendisiyle görüşmek için mesaj gönderdiğini söyleyen Ruhani, şunları anlattı:

"Orada Trump bana mesaj atarak görüşmemizi istedi. Yaptırımlar kaldırılmadığı sürece görüşmeyeceğimi söyledim. (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron yanıma geldi ve Trump'ın yanında olduğunu söyledi ve bana 'bir araya gelelim, oturup bu sorunu çözelim' dedi. Trump, yaptırımları çözmeye hazır olduğunu açıklarsa kendisiyle görüşeceğimi söyledim. O da böyle bir şeyin olamayacağını söyledi. Macron yanıma geldi ve Trump'ın, nükleer anlaşmayı kabul ettiğini ancak buna füze programı ve bölgeyle ilgili iki madde eklemek istediğini söyledi. Hiçbir koşulda nükleer anlaşmaya tek bir kelime eklenmeyeceğini veya çıkarılmayacağını söyledim."

İran ile ABD arasında Rusya'nın arabuluculuk yapma olasılığına ilişkin bir soru üzerine Ruhani, "O dönemde Sayın (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile bunu birkaç kez görüştük. Elbette, hiç müzakere olmamasındansa güvendiğimiz herhangi bir ülkenin arabuluculuk yapmasının daha iyi olacağını düşünüyorum. Zira daha ciddi durumlar ortaya çıkabilir." dedi.