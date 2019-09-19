İran 'skandal' olarak yorumladı: Kanıt gösterin!

İran Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Aşina, Suudi Arabistan’ın Aramco saldırısıyla ilgili düzenlediği toplantıyı “basın skandalı” olarak niteledi.

"SUUDİ ARABİSTAN FÜZELERİN MENŞEİNİ KANITLAYAMADI"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Danışmanı Husameddin Aşina, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı tarafından Aramco saldırısı ile ilgili düzenlediği basın toplantısını değerlendirdi.

Independent'ın haberine göre, toplantıyı “basın skandalı” olarak yorumlayan Aşina, “Suudi Arabistan, Aramco saldırısında kullanılan seyir (cruise) füzelerinin kim tarafından üretildiğini bilmiyor” dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Aşina, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı’nın, gelen füzelerin hava savunma sistemi tarafından neden engellenmediği ile ilgili sorulara cevap veremediğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan tarafından dün düzenlenen basın toplantısında, Aramco tesislerine yönelik saldırıda kullanılan silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve füzeler sergilendi.

Saldırıyla ilgili görüntü ve fotoğrafların da yayınlandığı basın açıklamasında, saldırıda kullandığı belirtilen İran menşeli Delta Wing SİHA’lara da sergilendi.

Konferansta söz alan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Turki el Maliki, "Saldırı, tartışmasız bir şekilde İran tarafından destekledi. Saldırı kuzeyden başlatıldı. Tam fırlatılma noktasını tespit etmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sözcü, saldırının arkasındaki ülke olarak İran’ı işaret etti.