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Dünya

Rum basınından çarpıcı İngiltere iddiası: 1000'den fazla komando hazır bekletiliyor

İngiliz Kraliyet Donanması'na bağlı amfibi hücum gemilerinin Güney Kıbrıs açıklarına yanaştığı ve İngiltere'ye ait egemen üs olan Akrotiri'de 1000'den fazla komandonun hazır bekletildiği ileri sürüldü.

AA12 Ağustos 2024 Pazartesi 07:13 - Güncelleme:
Rum basınından çarpıcı İngiltere iddiası: 1000'den fazla komando hazır bekletiliyor
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yayın yapan Havargi gazetesinde yer alan habere göre, İngiliz Kraliyet Donanması'na ait amfibi operasyon gemileri Güney Kıbrıs açıklarına yanaştı.

Aynı haberde, Güney Kıbrıs'ta egemen üs statüsünde bulunan İngiltere'ye ait Akrotiri'deki havaalanında 1000'den fazla komandonun hazır bekletildiği iddia edildi.

Havargi gazetesinin "Kıbrıs'ta yabancı askeri güçlerin yoğunluğu artıyor" başlıklı haberinde Güney Kıbrıs açıklarına ulaşan İngiliz amfibi hücum gemileri için çoğul ifade kullanılırken sayıları hakkında bilgi verilmedi.

Güney Kıbrıs'ta yayın yapan bazı internet siteleri de söz konusu haberi askeri kaynaklardan doğrulattıklarını belirtti.

Cuma günü ABD donanmasına ait amfibi hücum gemisi USS Wasp GKRY'nin Limasol Limanı'na demirlemişti.

"Liman ziyaretleri" kapsamında Limasol'a gelen ABD savaş gemisi muhalif partililer ve bazı aktivistler tarafından protesto edilirken, GKRY Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, ülkesinde son dönemde yaşanan gemi ve uçak hareketlerinin, bölgedeki gelişmeler ışığında Ada'nın insani rolünün bir parçası olduğunu ileri sürdü.

-KANO GEZİNTİSİ SIRASINDA DENİZALTI GÖRÜLDÜ

KKTC basınında yer alan haberde de Limasol kenti açıklarında denizde kano ile gezintiye çıkan bir kişi tarafından hangi ülkeye ait olduğu belirlenemeyen denizaltı görüntülendi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar ve İsrail'in hem İran hem de Lübnan ile yaşadığı gerginliklerin ardından, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin GKRY'ye yaptığı askeri yığınak, başta Rum Kesimi'nde ana muhalefet olan AKEL olmak üzere basın tarafından eleştiriliyor.

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