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Dünya

Rum Başpiskopos hükümete rest çekti: Hadi bütün polis gelsin

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, paskalya haftasını da etkileyerek iki haftalık tam kapanmada hükümetin, getirdiği bazı kısıtlamalara uymayacaklarını belirterek, 'Hadi bütün polis gelsin' dedi.

DHA26 Nisan 2021 Pazartesi 15:48 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 15:48
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, (GKRY) hükümeti ile Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos arasında kriz çıktı. Başpiskoposu II. Hrisostomos, yarın saat 05.00'te başlayan ve Paskalya haftasını da etkileyerek iki haftalık tam kapanmaya ilişkin hükümete rest çekti. Rum yönetiminin getirdiği bazı kısıtlamalara uymayacağını belirten II. Hrisostomos " Uymuyorum. Hadi bütün polis gelsin" dedi.

"GELENEĞE UYACAĞIZ"

Rum radyosu II. Hrisostomos'un, Rum Sağlık Bakanı'nın, neden kiliselere 50'den fazla kişinin girmesine izin verilmediği sorusuna cevap vermediği için öfkelendiğini duyurdu. II. Hrisostomos, Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesi, ölmesi, gömülmesi ve yeniden canlanması seremonilerinin canlandırıldığı "kutsal hafta"nın son günü olan ve Hz. İsa'nın dirildiğine inanılan Pazar akşamı için saat 21.00'e kadar esnetilen sokağa çıkma yasağına da uymayacaklarını "Geleneğe uyacağız. Diriliş ayinini gece yarısından sonra icra edeceğiz" diyerek açıkladı.

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