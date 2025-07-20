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Dünya

Rum faşistlerden provokasyon! Gösteriye polis engel oldu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) çirkin provokasyon Rum polisi tarafından engellendi. Rum faşistler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilen protestolarda KKTC bayrağını yakma girişiminde bulundu. İşte o anlar...

İHA20 Temmuz 2025 Pazar 11:17 - Güncelleme:
Rum faşistlerden provokasyon! Gösteriye polis engel oldu
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) polisinin, başkent Lefkoşa'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırına yürümek isteyen göstericilere müdahale ettiği bildirildi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, polis 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü nedeniyle protesto gösterisi yapmak için Lefkoşa'nın KKTC tarafındaki Metehan Sınır Kapısı'na yürümek isteyen, çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu yaklaşık 200 kişilik gruba müdahale etti.

Müdahalenin ardından Rum basınına yazılı açıklama gönderen DRASİS-KES Rum Öğrenci Derneği, polisin üyelerine karşı göz yaşartıcı gaz kullanarak hakaretler ettiğini ileri sürdü.

Öte yandan göstericilerin polisin müdahalesinden önce Metehan Sınır Kapısı'nda GKRY ile KKTC sınır geçişini bir süreliğine engelledikleri kaydedildi.

DRASİS-KES Rum Öğrenci Derneği polisin tutumunu eleştirerek soruşturma açılmasını talep etti.

  • GKRY Protestosu
  • Rum Faşistler
  • KKTC Bayrağı

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