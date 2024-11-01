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Dünya

Rum Kesimi figüranlığı aktörlükle karıştırıyor! Haddi aşan Türkiye kıyaslamasına sert tepki

ABD Başkanı Biden ile GKRY Lideri Hristodulidis arasında gerçekleşen görüşmeye tepki gösteren KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, 'ABD'nin şımartmasından başı dönen Rum devleti, haddini aşarak, kendisini Doğu Akdeniz'de bir aktör, hatta Türkiye'nin yerine geçen bir aktör olarak görmeye başladığını ifade etmeye başlamıştır. Figüranlığı aktörlükle karıştıran bu hadsiz zihniyet, cüce Rum devletini bölgenin tek aktörü Türkiye Cumhuriyeti ile mukayese etme zavallılığını sergilemeye başlamıştır. ABD'nin bu hadsizliği cesaretlendirmekten bir an önce vazgeçmesi gerekmektedir.' dedi.

AA1 Kasım 2024 Cuma 07:58 - Güncelleme:
Rum Kesimi figüranlığı aktörlükle karıştırıyor! Haddi aşan Türkiye kıyaslamasına sert tepki
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, ABD Başkanı Joe Biden ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis arasında gerçekleşen görüşmeye tepki gösterdi.

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, ABD yönetiminin "stratejik ortaklık kisvesi" altında GKRY'ye vermekte olduğu desteğin bölgedeki hassas dengeleri değiştirme tehlikesi taşıdığını uzun süredir ısrarla gündeme getirdiklerini hatırlatarak, ABD'nin "federasyon" temelli görüşmelere Türk tarafının yanaşmaması halinde Güney Kıbrıs'a daha fazla destek vaadiyle gözdağı vermeye çalıştığını vurguladı.

Bakan Ertuğruloğlu, ABD'nin desteğinin GKRY tarafından istismar edildiğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"ABD'nin şımartmasından başı dönen Rum devleti, haddini aşarak, kendisini Doğu Akdeniz'de bir aktör, hatta Türkiye'nin yerine geçen bir aktör olarak görmeye başladığını ifade etmeye başlamıştır. Figüranlığı aktörlükle karıştıran bu hadsiz zihniyet, cüce Rum devletini bölgenin tek aktörü Türkiye Cumhuriyeti ile mukayese etme zavallılığını sergilemeye başlamıştır. ABD'nin bu hadsizliği cesaretlendirmekten bir an önce vazgeçmesi gerekmektedir."

Ertuğruloğlu, ABD'nin ve uluslararası toplumun, Rum tarafının "federasyon" görüşmeleri adı altında Kıbrıs Türklerini masaya hapsederek "Ada'nın tek yasal temsilcisi" edasıyla uluslararası temsiliyete devam etme ve Türklere uygulanan izolasyonunu sonsuza kadar sürdürme hesabını göremediklerini belirterek, ABD Başkanı Joe Biden ile GKRY lideri Nikos Hristodulidis arasında geçen görüşmenin, Rumlara Ada'da müzakerelerin başlayacağı yönünde algı oluşturma imkanı tanıdığını kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu

KKTC'nin Kıbrıs'taki Türklerin tek yasal temsilcisi olduğunun altını çizen Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Hiçbir güç, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz bölgesindeki varlığını ve haklarını yok saymaya yetmeyecektir. Uluslararası toplumun Kıbrıs'taki gerçekleri inkardan vazgeçmesi ve Kıbrıs meselesinin esasını teşkil eden yaklaşımından, diğer bir deyişle Rum yönetimine 'yasal temsilci' muamelesi yapmaktan vazgeçmesi elzemdir. Bu saatten sonra, Kıbrıs'ta federasyon bir yana taraflar arasında herhangi bir ortaklık kurulması hayalden ibarettir. Kıbrıs Adası'nın geleceği iki ayrı devletin yan yana iyi komşuluk ilişkileri geliştirmesinden geçmektedir."

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