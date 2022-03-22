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Dünya

Rum Kesimi'nde çirkin provokasyon! Örgüt paçavraları açtılar

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bir araya gelen terör örgütü PKK/YPG sempatizanları terör örgütü elebaşı posteri ile örgütü simgeleyen renklerde bez parçaları açtı.

DHA22 Mart 2022 Salı 13:04 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 13:04
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; terör örgütü sempatizanları Güney Kıbrıs'ta Limasol'a bağlı Alassa köyünde bir araya geldi. Teofilos Kürt Kültür Derneğince düzenlenen 'Nevruz Kutlama' etkinliği terör örgütü lehinde gösteriye dönüştü. Polis kontrolünde girilen alanda terör örgütü sempatizanları terör örgütü elebaşı posteri ile örgütü simgeleyen renklerdeki bez parçaları açtı. Güvenlik uzmanları yaşananları, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin terör örgütüne sahip çıktığının yeni bir göstergesi olarak nitelendirdi.

  • Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
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