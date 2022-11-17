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Dünya

Rum kesiminden kara propaganda! Tatar'dan sert tepki: Vahşet ve katliamlar bu tür yalanlarla gizlenemez

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Rumlar tarafından katledilen Nevcihan Oluşum'un fotoğrafının, Mağusa Metropolitliği ile Rum Kıbrıs Gençlik Örgütünce düzenlenecek 'Unutmamak ve Hatırlamak' adlı etkinliğin tanıtım afişinde '1974'te Türkler tarafından öldürülen eşine ağlayan Rum kadını' şeklinde verilmesine tepki göstererek, 'Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Kıbrıs'ta yaşanan vahşet ve katliamlar, bu tür yalanlarla gizlenemez.' dedi.

AA17 Kasım 2022 Perşembe 21:05 - Güncelleme:
Rum kesiminden kara propaganda! Tatar'dan sert tepki: Vahşet ve katliamlar bu tür yalanlarla gizlenemez
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Tatar, yaptığı açıklamada, Nevcihan Oluşum'un kocası Hüseyin Niyazi Hasan'ın 1964'te Gaziveren köyünde Rumlar tarafından şehit edildiğini belirtti.

Nevcihan Oluşum'un fotoğrafının, Mağusa Metropolitliği ile Rum Kıbrıs Gençlik Örgütünce 2 Aralık'ta düzenlenecek "Unutmamak ve Hatırlamak" adlı etkinliğin tanıtım afişinde, "1974'te Türkler tarafından öldürülen eşine ağlayan Rum kadını" şeklinde verilmesini "saygısızlık" olarak nitelendiren Tatar, şunları kaydetti:

"YALANDAN VE ACILAR ÜZERİNDEN SİYASET YAPMAKTAN VAZGEÇİN"

"Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Kıbrıs'ta yaşanan vahşet ve katliamlar, bu tür yalanlarla gizlenemez. Rum tarafına ve din adamı olan papazlara çağrım; yalandan, gayretkeşlikten ve acılar üzerinden siyaset yapmaktan vazgeçmeleridir."

Fotoğrafın, The Times adına o günlerde Kıbrıs'ta bulunan savaş muhabiri Don McCullin tarafından çekildiğini aktaran Tatar, Nevcihan Oluşum'un fotoğrafının daha önce de Rumlar tarafından dünya kamuoyunu yanıltmak için kullanıldığını vurguladı.

KARA PROPAGANDA SÜRDÜRMEYE DEVAM EDİYORLAR

Tatar, Rum tarafının kara propagandayı sürdürmeye devam ettiğine işaret ederek, bu durumun hem şehitlere hem de şehitlerin acısıyla yüreği kavrulan kadınlara ve annelere yapılan büyük saygısızlık olduğunu kaydetti.

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