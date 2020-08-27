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Dünya

Rum kesimini Türkiye korkusu sardı! AB'den destek dilendi

Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamlesi Rum kesiminde panik yaratmaya devam ediyor. Rum Savunma Bakanı Petrides, AB'ye 'Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerinin engellenmesi için gelin birleşelim' çağrısında bulundu.

DHA27 Ağustos 2020 Perşembe 15:42 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 15:42
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Güney Kıbrıs Rum Kesimi Türkiye'nin Libya ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini büyük bir dikkatle ve yakından takip ettiklerini açıklarken, Rum Kesimi'nin Savunma Bakanı Charalambos Petrides'ı Türkiye korkusu sardı. 

Rum Savunma Bakanı Petrides, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarının engellenmesi için Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler tarafından Doğu Akdeniz’in koordineli ve sürekli varlığını garanti eden bir deniz nüfuz bölgesi ilan edilmesi çağrısında bulundu. 

Rum Yönetimi'nin sıklıkla AB'ye Türkiye'ye karşı birleşelim açıklaması ise çoğu kez yanıtsız kaldı.

Rum Savunma Bakanı, AB'den Türkiye'ye karşı kendilerine destek verilmesi gerektiğini belirtti.

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