Rum liderden küstah talep: 10 bin Türk askeri çekilsin

Rum medyasının manşete taşıdığı önerilere göre; Anastasiadis BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile 25 Kasım’da Berlin’de yapacakları görüşme öncesinde isteklerini masaya koydu. Kıbrıs'ta, Güney ile Kuzey arasında yeni geçiş kapılarının açılması gerektiğini savunan Rum lider, Türkiye'nin enerji konusunda 'Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını sistematik olarak ihlal ettiğini ileri sürdü.

Rum liderin 12 maddelik önerisinde şunlar yer aldı: