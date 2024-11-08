Başkan Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi kapsamında bulunduğu Macaristan'da yoğun görüşme trafiğinde bulundu.

Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti, NATO'nun gündemindeki konular ele alındı. Erdoğan ardından AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi, görüşmede Türkiye-AB ilişkileri ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları değerlendirildi.

Erdoğan ayrıca Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Hollanda Başbakanı Dick Schoof, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Güney Kıbrıs Rum Toplumu Lideri Nikos Hristodulidis ile görüştü. Görüşmeye Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da katıldı.

RUM LİDERİN ERDOĞAN SEVİNCİ

Rum basını, Budapeşte'deki zirveye katılan Güney Kıbrıs Rum Toplumu lideri Hristodulidis'in Erdoğan ile sohbetini "Hristodulidis, Erdoğan ile görüşmeyi başardı" diye duyurdu.