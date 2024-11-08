İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Kasım 2024 Cuma / 7 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3341
  • EURO
    36,9986
  • ALTIN
    2973.1
  • BIST100
    8946.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rum liderin Başkan Erdoğan sevinci! Görüşmeyi böyle duyurdular
Dünya

Rum liderin Başkan Erdoğan sevinci! Görüşmeyi böyle duyurdular

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamında bulunduğu Macaristan'da çeşitli görüşmeler yapan Başkan Erdoğan, Güney Kıbrıs Rum Toplumu Lideri Nikos Hristodulidis ile de temasta bulundu. Rum basını, Hristodulidis'in Erdoğan ile sohbetini 'Hristodulidis, Erdoğan ile görüşmeyi başardı” ifadeleriyle duyurdu.

8 Kasım 2024 Cuma 08:25 - Güncelleme:
Rum liderin Başkan Erdoğan sevinci! Görüşmeyi böyle duyurdular
ABONE OL

Başkan Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi kapsamında bulunduğu Macaristan'da yoğun görüşme trafiğinde bulundu.

Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti, NATO'nun gündemindeki konular ele alındı. Erdoğan ardından AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi, görüşmede Türkiye-AB ilişkileri ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları değerlendirildi.

Erdoğan ayrıca Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Hollanda Başbakanı Dick Schoof, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Güney Kıbrıs Rum Toplumu Lideri Nikos Hristodulidis ile görüştü. Görüşmeye Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da katıldı.

RUM LİDERİN ERDOĞAN SEVİNCİ

Rum basını, Budapeşte'deki zirveye katılan Güney Kıbrıs Rum Toplumu lideri Hristodulidis'in Erdoğan ile sohbetini "Hristodulidis, Erdoğan ile görüşmeyi başardı" diye duyurdu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.