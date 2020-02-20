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Dünya

Rum medyası: ABD 500 askerini Güney Kıbrıs'a konuşlandırdı

Rum medyası, 500 ABD askerinin Güney Kıbrıs'a bağlı Baf'ta bulunan Andreas Papandreu Hava Üssü'ne yerleştiğini; İngiliz Ağrotur askeri üssünde de çalışmalar başlatıldığını duyurdu.

DHA20 Şubat 2020 Perşembe11:09 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 11:09

Rum Haravgi gazetesinin manşetten verdiği habere göre; İngilizlerin kontrolünde bulunan bölgede Amerikalıların savaş faaliyetlerine ev sahipliği yapması için yoğun bir çalışma başlatıldı.

Gazetenin, “Kıbrıs, ABD’nin Orta Doğu ülkelerine yönelik saldırı mevzisine dönüştü” manşetiyle verdiği haberde; İncirlik'teki ABD üssünün Kıbrıs'a taşınma ihtimalinin de olabileceği ileri sürüldü.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN

500 ABD askerinin tam teçhizatlı şekilde Güney Kıbrıs'a konuşlandığını yazan gazete, tüm bu ekipman ve personelin, İranlı General Hasım Süleymani’nin öldürülmesinin hemen ardından Güney Kıbrıs’a geldiğine dikkati çekti.

Gazete, ayrıca bu durumun Kıbrıs'a zarar verebileceğini, Kıbrıs'ın hedef haline gelebileceğine işaret etti.

ABD'nin daha önce Süleymani'nin öldürülmesinden sonra Rum yönetiminden 'acil' olarak askeri havaalanlarını kullanma izni istediği ortaya çıkmıştı.

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