28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8719
  • 6,6255
  • 255.518
  • 91.058
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rum medyası: Avrupalı ortaklar Doğu Akdeniz için dayanışma sözü verdi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi´nin (GKRY) Rum Haber Ajansı, Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetleri yürüten Fatih gemisi personeline yönelik uluslararası tutuklama emri çıkarılmasına dair bir diplomatın 'Avrupalı ortaklarımız bize dayanışma gösterecekleri konusunda söz verdiler' dediğini duyurdu.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rum ajansı, ismini vermediği Rum Dışişleri Bakanlığı'ndan bir diplomatın, "Tutuklama kararlarının çıkarıldığını söyleyebiliriz. Bu tutuklama emri, sorunu çözmüyor ancak bu karar Türkiye´ye baskı oldu. Avrupalı ortaklarımız bize dayanışma gösterecekleri konusunda söz verdiler. Bu sözlerin kararlara dönüşmesini ve önlemler olarak ortaya çıkmasını bekliyoruz" dediğini duyurdu.
 
Ajans, tutuklama emri çıkarılan kişilere 1 milyon Euro para veya 5 yıl hapis cezası verilebileceğini yazdı.
 
'HADDİNİ AŞAN ADIM'
 
Rumların tutuklama kararı hem Türkiye, hem de KKTC'nin sert tepkisini çekmişti.
 
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Biz gerginlik siyaseti, çatışma siyaseti istemiyoruz" derken; Başbakan Ersin Tatar, "Rumlar çok yanlış yaptı, bu barışa hizmet etmeyen bir adımdır" demişti.
 
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları yapan Fatih gemisinin personeline tutuklama kararı çıkardığı yönündeki haberlerle ilgili, "GKRY'nin bu haddini aşan kararı şayet doğru ise, bizim açımızdan hiçbir hükmü ve geçerliliği olmayacaktır" dedi.

Suudi Arabistan´da ´´helal disko´´ açıldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MSB'den flaş Pençe Harekatı açıklaması

MSB'den flaş Pençe Harekatı açıklaması

'İsrail'in tehditleri bizi korkutamaz'

'İsrail'in tehditleri bizi korkutamaz'

Zintan Askeri Konseyi Başkanı, Trablus'taki çatışmada öldü

Zintan Askeri Konseyi Başkanı, Trablus'taki çatışmada öldü

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Binali Yıldırım'dan alkış aldı: Ya kim yaptı bunu?

Binali Yıldırım'dan alkış aldı: Ya kim yaptı bunu?

İki camide 51 kişiyi katleden teröristten akıl almaz savunma

İki camide 51 kişiyi katleden teröristten akıl almaz savunma

`Seri Cinayet´te yürek yakan diyalog: Bir mum yak...

`Seri Cinayet´te yürek yakan diyalog: Bir mum yak...

Otomobilde akılalmaz düzenek! 9. kez yakalandı, rekor ceza

Otomobilde akılalmaz düzenek! 9. kez yakalandı, rekor ceza
 

POPÜLER HABERLER

Binali Yıldırım´dan alkış aldı: Ya kim yaptı bunu?

Binali Yıldırım´dan alkış aldı: Ya kim yaptı bunu?

Bu arabalar tarih oluyor!

Bu arabalar tarih oluyor!

Kahvaltıda bile yeniyor! İstanbul'da yoğun ilgi var

Kahvaltıda bile yeniyor! İstanbul'da yoğun ilgi var

Copa America'dan notlar

Copa America'dan notlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA