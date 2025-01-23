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Dünya

Rum ordusu alarm veriyor! Yönetmelikte acil değişiklik istendi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Rum Milli Muhafız Ordusunda (RMMO) artan uyuşturucu kullanımı ve obezite sorununa çare bulmak üzere askeri yasa ve yönetmeliklerde değişikliğe gidilmesi istendi.

AA23 Ocak 2025 Perşembe 19:45 - Güncelleme:
Rum ordusu alarm veriyor! Yönetmelikte acil değişiklik istendi
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Rum basınında yer alan haberlere göre, GKRY Savunma Bakanı Vassilis Palmas ve Savunma Kuvvetleri Komutanı Korgeneral George Tsitsikostas, Temsilciler Meclisi Savunma Komisyonu üyesi milletvekillerine, kriz, terfi ve terhisleri düzenleyen mevcut yasalar için önerdikleri değişiklikleri sundu.

DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMESİ TALEP EDİLDİ

Palmas ve Tsitsikostas, RMMO'da artan uyuşturucu kullanımı ve aşırı kilolu personel sorununu çözmek üzere Temsilciler Meclisinden, mevcut yasa ve yönetmeliklerde subay ve astsubaylara haber verilmeden düzenli uyuşturucu testi yapılması, uyuşturucu kullandığı saptanan askerlerin derhal ordudan ilişkilerinin kesilmesi yönünde değişikliğe gidilmesini talep etti.

Daha önceki yasa ve yönetmelikler, RMMO'daki subay, astsubay ve sivil memurların yılda bir kez sağlık kontrolünden geçirilmesini zorunlu kılıyordu.

Rum Savunma Bakanlığının, Temsilciler Meclisi Savunma Komisyonuna sunduğu raporda, obezite ile mücadele için yasa ve yönetmeliklerde değişiklik yapılması istendi.

AŞIRI KİLOLULAR TERFİ ETTİRİLMEYECEK

Raporda, aşırı kilo alan ve ordu standartlarına göre fazla kiloya sahip subay ve astsubayların terfi ettirilmemesi teklifinde bulunularak, yeni kararın mevcut yasa ve yönetmeliklere ilave edilmesi önerildi.

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