Rum basınında yer alan haberlere göre, GKRY Savunma Bakanı Vassilis Palmas ve Savunma Kuvvetleri Komutanı Korgeneral George Tsitsikostas, Temsilciler Meclisi Savunma Komisyonu üyesi milletvekillerine, kriz, terfi ve terhisleri düzenleyen mevcut yasalar için önerdikleri değişiklikleri sundu.

Palmas ve Tsitsikostas, RMMO'da artan uyuşturucu kullanımı ve aşırı kilolu personel sorununu çözmek üzere Temsilciler Meclisinden, mevcut yasa ve yönetmeliklerde subay ve astsubaylara haber verilmeden düzenli uyuşturucu testi yapılması, uyuşturucu kullandığı saptanan askerlerin derhal ordudan ilişkilerinin kesilmesi yönünde değişikliğe gidilmesini talep etti.

Daha önceki yasa ve yönetmelikler, RMMO'daki subay, astsubay ve sivil memurların yılda bir kez sağlık kontrolünden geçirilmesini zorunlu kılıyordu.

Rum Savunma Bakanlığının, Temsilciler Meclisi Savunma Komisyonuna sunduğu raporda, obezite ile mücadele için yasa ve yönetmeliklerde değişiklik yapılması istendi.

Raporda, aşırı kilo alan ve ordu standartlarına göre fazla kiloya sahip subay ve astsubayların terfi ettirilmemesi teklifinde bulunularak, yeni kararın mevcut yasa ve yönetmeliklere ilave edilmesi önerildi.