  • Rum ordusundan küstah açıklama! KKTC topraklarına göz diktiler
Rum ordusundan küstah açıklama! KKTC topraklarına göz diktiler

GKRY lideri Nikos Hristodulidis huzurunda konuşma yapan bir Rum komutan, KKTC topraklarını hedef alan açıklamalarda bulunarak Girne, Mağusa ve Karpaz için skandal ifadeler kullandı. 3. Destek Tugayı Komutanı Tuğgeneral Haralambos Evgeniadis, 'Yakında Girne, Mağusa ve Karpaz ile işgal altındaki tüm vatanımızın her köşesinde Paskalya'yı kutlayabileceğimizi diler ve umarız.' dedi.

7 Nisan 2026 Salı 13:04
Rum basınında çıkan haberlere göre, GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Paskalya Bayramı dolayısıyla Limasol'daki 3. Destek Tugayını ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Rum lider Hristodulidis'in huzurunda konuşma yapan 3. Destek Tugayı Komutanı Tuğgeneral Haralambos Evgeniadis, RMMO olarak hazırlık seviyelerinin üst düzey olduğunu ileri sürdü.

Evgeniadis, KKTC topraklarında bulunan bazı şehir ve bölgeleri hedef alan açıklamalarda bulunarak "Yakında Girne, Mağusa ve Karpaz ile işgal altındaki tüm vatanımızın her köşesinde Paskalya'yı kutlayabileceğimizi diler ve umarız." dedi.

Konuşmanın ardından kürsüye gelerek Paskalya Bayramı için askerlere hitapta bulunan GKRY lideri Nikos Hristodulidis de RMMO'nun güçlendirilmesi ve teknik anlamda ekipmanın yükseltilmesini gerektiğini savundu.

Hristodulidis, RMMO'nun caydırıcılık gücünü yükselteceklerini, hedeflerinin, savunma konusunda ürün ithal etmekten çok ihraç etmeye odaklandığını dile getirdi.

  • Kıbrıs
  • GKRY
  • Rum lideri
  • inispektör
  • KKTC
  • Paskalya kutlaması
  • Tuğgeneral Evgeniadis
  • Girne
  • Mağusa
  • Karpaz

