Dünya

Rum terörüne kurban gitti! Kaçırılan Türk 62 yıl sonra defnedildi

Rum polisi tarafından Larnaka kentinde taksicilik yaparken 1964 yılında kaçırılan ve bir daha haber alınamayan Kıbrıslı Türk Reşat Ahmet'in kalıntıları, 62 yıl sonra bulunarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) askeri törenle toprağa verildi.

Reşat Ahmet'in kalıntılarını defnetmek için Lefkoşa Kabristanlığı'ndaki Ortaköy Şehitliği'nde askeri tören düzenlendi.

Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral İlker Görgülü ile askeri erkan, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Kıbrıslı Türk Üyesi Hakkı Müftüzade, Ahmet'in yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin yakını Ünsal Özbilenler, törende yaptığı konuşmada, 62 yıl bekledikten sonra Reşat Ahmet için askeri tören yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Ahmet'in barış ortamında Rum polis ve askerlerince kaçırıldığını belirten Özbilenler, yakınlarına yönelik cinayetin bir savaş suçu, aynı zamanda Rumlar tarafından işlenmiş bir devlet terörü olduğunu ifade etti.

Türk bayrağına sarılı kalıntılar, Lefkoşa Kabristanlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy Şehitliği'ne götürüldü.

Tören mangasının saygı atışı yapmasının ardından şehidin kalıntıları dualarla toprağa verildi.

Larnaka kentinde taksicilik yaparken o zamanlar 50 yaşında olan Reşat Ahmet, köyüne iki Türk'ü götürürken Rum polislerince 12 Mayıs 1964'te kaçırılmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

Reşat Ahmet'in araç kayıtları belgelerden silinmiş ve dönemin Rum yetkililerince herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

