Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yayın yapan Simerini televizyonuna konuşan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Yiannos Charalambides, Türkiye'nin savunma alanında ulaştığı seviyenin Doğu Akdeniz'deki dengeleri kökten değiştirdiğini söyledi.

TÜRKİYE'NİN YÜKSELEN GÜCÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Charalambides'e göre Ankara'nın son yıllarda attığı adımlar, Türkiye'yi bölgede tartışmasız şekilde öne çıkaran yeni bir tablo yarattı.

Rum uzman, Türkiye'nin savunma sanayisini büyük ölçüde yerelleştirmesinin belirleyici unsur olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin ihtiyaçlarının yaklaşık yüzde 80'ini kendi imkanlarıyla karşılar hale geldiğini hatırlatan Charalambides, bu durumun Ankara'ya benzeri görülmemiş bir hareket alanı sağladığını belirtti.

Rum uzmana göre, savunmada dışa bağımlılığın azalması hem bağımsız karar alma kapasitesini hem de dış politikadaki etki gücünü katlıyor.

Charalambides, Türkiye'nin "kendi silah sistemlerini üreten, askeri ve stratejik olarak özerk bir aktör" haline gelmesinin sonuçlarının sahada açıkça görüldüğünü ifade etti. Bunun sadece teknik bir kazanım olmadığını, aynı zamanda caydırıcılığı güçlendiren siyasi bir avantaj oluşturduğunu söyledi.

"TÜRKLERİN UYARILARINI GÖRMEZDEN GELMEK HATADIR"

Programda, Türkiye'nin ulusal çıkarlar söz konusu olduğunda geçmişte attığı adımlara da dikkat çekildi.

Kardak ve Kasos gibi örnekleri hatırlatan Charalambides, Ankara'nın gerektiği anda askeri güç kullanmaktan kaçınmadığını, buna karşılık Yunanistan'ın her defasında geriye çekildiğini savundu. "Türklerin uyarılarını görmezden gelmek, büyük bir hatadır" diyen uzman, Atina'nın bu durumu ciddiye almak zorunda olduğunu belirtti.

Charalambides, Yunanistan ile Güney Kıbrıs'ın mevcut kapasitesinin Türkiye karşısında yetersiz kaldığını dile getirirken asıl sorunun bölgedeki caydırıcılığın eksikliği olduğunu söyledi.

Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın aktif rol almamasının Ankara'nın etkinliğini daha da pekiştirdiğini ifade etti. Ona göre bu tablo, "Türkiye'nin şu an bölgenin en etkili gücü olduğu gerçeğini tartışmasız hale getiriyor."

"İSRAİL'İN MÜDAHİL OLACAĞINA GERÇEKTEN İNANAN BİRİ VAR MI?"

İsrail'e dair yaptığı değerlendirme ise programın en çok dikkat çeken bölümüydü.

Olası bir Türkiye Yunanistan geriliminde İsrail'in devreye gireceği yönündeki görüşleri "hayal ürünü" olarak nitelendiren Charalambides, "Yunanistan'ın bile geri durduğu bir denklemde İsrail'in müdahil olacağına gerçekten inanan biri var mı?" sözleriyle bu ihtimali reddetti.

Güney Kıbrıs'ın güvenliği konusunda iddialı olmak isteyen bir Yunanistan'ın bölgede görünür olması gerektiğini savundu.

