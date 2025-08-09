Rum yazardan İsrail Büyükelçisine tepki: Soykırım uygulamanızı savunmayın! Susun

Anolik, Rum basınında yayımlanan makalesinde İsrail'in Gazze'ye insani yardım yaptığını, uluslararası medyanın İsrail'e karşı ön yargılı olarak durumu çarpıttığını öne sürerek, Güney Kıbrıs'taki İsrail eleştirilerini "Yahudi karşıtlığı" olarak nitelendirdi.

GKRY'nin yüksek tirajlı gazetelerinden Politis'te "İsrail Büyükelçi'sine gereken yanıt!" başlığı ile yayımlanan makalesinde Dr. Christina Valanidou, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın Naziler ile yarıştığını vurguladı.



Valanidou, şunları kaydetti:

"Bir diplomat olarak, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu liderliğindeki İsrail'in Gazze'deki politikalarıyla, uluslararası hukukun ve insan hakları sözleşmesinin her ilkesini ve değerini ihlal ettiğini kanıtlayan Birleşmiş Milletler, Uluslararası Af Örgütü, Uluslararası Adalet Divanı gibi geçerli kurum ve kuruluşların birçok rapor ve kararından haberdar olmalısınız. Hükümetiniz her gün, aralıksız, durmaksızın hem Filistinlilere hem de tüm insanlığa karşı suç işliyor! Gazze'de yaşayan Filistinlileri ulusal imha amacıyla açlığa mahkum ettiniz. İnsani yardımların geçişine izin vermiyorsunuz.



Bir parça yiyecek için kontrolünüzdeki gıda dağıtım noktalarına yaklaşan kadın ve çocukları ateşe verip soğukkanlılıkla öldürüyorsunuz."

Valanidou, Anolik'e, Gazze'deki Filistin halkını yok etme politikalarının soykırım ve etnik temizlik olduğunu hatırlatarak, "Soykırım uygulamanızı savunmayın. Susun!" uyarısında bulundu.

