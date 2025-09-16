İSTANBUL 27°C / 17°C
Rumlar ateşle oynuyor! ABD'den satın alacaklar

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, ABD'den askeri kargo uçağı, helikopter, obüs ve zırhlı personel taşıyıcıları dahil kapsamlı bir silah listesi hazırladı. GKRY Hükümet Sözcü Yardımcısı Yiannis Antoniou, subay ve astsubaylardan oluşan heyetin gelecek günlerde ön görüşme için ABD'ye gideceğini ifade etti.

16 Eylül 2025 Salı 13:27
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Hükümet Sözcü Yardımcısı Yiannis Antoniou, ABD'den askeri kargo uçağı, helikopter, obüs, zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT) ve diğer askeri teçhizat alımı için liste hazırladıklarını açıkladı.

Rum basınına konuşan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Hükümet Sözcü Yardımcısı Yiannis Antoniou, askeri bir heyetin yakın zamanda ABD'ye giderek eksiklerin temini için çalışma yapacağını belirtti.

"Savunma ile arama ve kurtarma alanlarında ihtiyaçlarımızı karşılayacağına inandığımız askeri teçhizat listesini hazırladık" ifadelerini kullanan Antoniou, ABD'nin Fazla Savunma Malzemeleri (EDA) Programı kapsamında bazı malzemelerin hibe olarak elde edilebileceğine işaret etti.

Antoniou, hazırladıkları listede, C-130 Hercules askeri kargo uçağı, keşif görevinde kullanılabilen Bell OH-58 Kiowa ile kargo taşıyabilen CH-47D Chinook helikopterler, M109A5 obüs, çeşitli nitelikte ZPT ve bazı diğer teçhizat bulunduğunu aktardı.

Subay ve astsubaylardan oluşan heyetin gelecek günlerde ön görüşme için ABD'ye gideceğini duyuran Antoniou, Baf'taki Andreas Papandreou Hava Üssü'nün savunma alanını güçlendirmek amacıyla, ABD pazarından uçaksavar (radar ve füze savunma) sistemleri gibi başka silah sistemleri de edinme girişimlerinde bulunacaklarını ifade etti.

GKRY Hükümet Sözcü Yardımcısı Yiannis Antoniou, İsrail'den 2. partisinin teslimatı gerçekleşen Barak MX hava savunma sistemi konusunda yorum yapmayacağını ve kimseye hesap vermek zorunda olmadıklarını savundu.

