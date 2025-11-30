İSTANBUL 16°C / 9°C
  Rumlar da İsrail'e özendi! Provokatif askeri tören
Dünya

Rumlar da İsrail'e özendi! Provokatif askeri tören

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yeni komandolar için düzenlenen törende Mağusa provokasyonu yaptı. 1974'e kadar 1672 Türk'ü katlettikleri Gazi Mağusa için 'Tekrar döneceğiz' marşı söylendi.

30 Kasım 2025 Pazar 08:02
Rumlar da İsrail'e özendi! Provokatif askeri tören
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'in katıldığı askeri törende, "Mağusa'ya tekrar döneceğiz" mesajları içeren marş okundu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) 1 Ekim'de düzenlenen ve "Karpaz'a gireceğiz" sloganlarının atıldığı provokativ törene bir yenisi daha eklendi. GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Stelios Mavrommatis askeri kampındaki törene katıldı.

PROVOKATİF ASKERİ TÖREN

Hristodulidis, komandolara yeşil berelerini taktı. Komandolar, savaş eğitimini ortaya koyan gösteriler yaptı. Hristodulidis ve papazların da katıldığı törende, "Mağusa'ya tekrar döneceğiz" temalı marşı okundu. Şarkının sözlerinde ise şu ifadeler yer aldı: "Üzerinde yürüdüğüm toprak, özlediğim toprak, beni dirilten toprak, Mağusa."

SÖYLEMLERİ HAYAL ÜRÜNÜ

Rumların söylemlerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Ziya Öztürkler'den tepki geldi. Öztürkler, Gazimağusa ve Maraş üzerinden dile getirilen taleplerin "bin yıllık Türk iradesi karşısında karşılık bulamayacağını" ifade etti. Türk ordusunun Kıbrıs halkının güvenliği için sahada olduğunu vurgulayan Öztürkler, Rumların defalarca sonuçsuz kalan politikalarını tekrar ettiğini söyledi. Öztürkler, EOKA ve benzeri oluşumların ideolojik hedeflerinin "tarihin çöplüğüne atıldığını" belirtti. Öztürkler, "Türk milleti yanlış hayallere karşı en sağlam kale olarak dimdik durmaktadır. Yel, kayadan bir şey koparmaz" dedi.

EOKA'YI DİRİLTME HAMLESİ

GKRY lideri, 20 Kasım'da Baf kentine bağlı Hloraka'da terör örgütü EOKA'ya dair materyallerin sergilendiği "Özgürlük Müzesi"nin açılışını yapmıştı. Hristodulidis, açılışta yaptığı konuşmada, özgürlüklerini EOKA'ya borçlu olduklarını söyleyerek, "Çocuklarımıza ve torunlarımıza EOKA mücadelesini öğretmeliyiz" ifadesini kullanmıştı.

