Rumlar İsrail'i kandırmış

Doğu Akdeniz’de oldu bitti ile Münhasır Ekonomik Bölgeler (MEB) ilan eden GKRY ve Yunanistan, uluslararası hukuk ve yargı kararlarını hiçe sayarak ihaleler yaptı. Bu yöntemle Libya’nın 39 bin kilometre karelik deniz alanını da gasp eden Yunanistan-GKRY, aynı yöntemle İsrail’in deniz alanına giren Afrodit sahasını da kendi alanına kattı. Uzmanlar Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan’ın deniz alanı hesaplamasında 1 derecelik doğu-battı eğimini gözden kaçırttığını, Türkiye-İsrail’in karşılıklı kıyı olduğunu gözden kaçırttığını, Anakara üstünlüğü ilkesini, adaların ters tarafta kalma ilkesini, orantılılık ilkesini ihlal ettiğini tespit etti. Star’ın geçtiğimiz gün “Akdeniz’de Yunan gasbı” başlığı ile verdiği haber Yunanistan basınında geniş yankı buldu. Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Dr. Cihat Yaycı’nın bir makalesinde yer alan, Libya ve Türkiye’nin karşılıklı kıyıları olduğu görüşü, Yunanistan basını tarafından tepkiyle karşılandı. Oysa Cihat Yaycı bu görüşü, Yunanistan ve GKRY’nin BM’ye sunduğu haritalarda kullandığı hesaplamaya göre oluşturduğunu bir başka makalesinde açıkça ifade etmişti.

YANLIŞ HESAP

Yaycı, makalesinde Akdeniz’de deniz alanı hesaplamalarındaki çelişkilere dikkat çekti. Türkiye’nin hesaplamalarında dikey ve yatay hatlarını kullandığını ifade eden Yaycı, “Bu durumda sadece kuzey-güney ya da doğu-batı hattında ilgili kıyı ve kıyıdaş devlet tespit edilebilmektedir. Esasen yerküre haritasına 3 boyutlu bakılarak, 360 dereceyi kapsayacak şekilde farklı açılar kullanılarak çeşitli istikametlerde ortay hat belirlenmesi gerekmektedir” dedi. Diyagonal hat da denilen bu yöntemle GKRY ve Yunanistan’ın deniz alanlarını artırdığına dikkat çekti.

İSRAİL’E GEÇEBİLİR

Cihat Yaycı, 2011 yılında yayımlanan başka bir makalesinde karşılıklı kıyıları bulunan Türkiye ve İsrail’in bir sınırlandırma antlaşması yapmaları durumunda GKRY’nin sahiplendiği parsellerden 12’nin tamamı, 8, 9 ve 11’in büyük kısmı ve 1, 7 ve 10’un bir kısmı İsrail’in olurken, Türkiye de Kıbrıs’ın güneyinde deniz yetki alanlarına sahip olabileceğine vurgu yaptı.

Doğu Akdeniz’de oldu bitti ile Münhasır Ekonomik Bölgeler (MEB) ilan eden GKRY ve onun destekçisi Yunanistan, uluslar arası hukuk ve yargı kararlarını hiçe sayarak ihaleler yaptı. Bu yöntemle Libya’nın 39 bin kilometre karelik deniz alanını da gasp eden Yunanistan-GKRY’nin aynı yöntemle İsrail’in deniz alanına giren Afrodit sahasını da kendi alanına kattı.