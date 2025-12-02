GKRY'ye tatile giden ve orada hayatını kaybeden İngiliz Michael Graley'in cansız bedeni ülkesine kalbi alınmış olarak gönderildi.

İngiltere'den tatil amacıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) giden yaşlı çift Michael ve Yvonne Grealy, burada en korkunç tatillerini yaşadı.

The Sun'ın haberine göre 76 yaşındaki Michael Graley, bacağına giren kramp nedeniyle aniden fenalaştı. Eşiyle birlikte Kıbrıs'ın Paralimni kasabasındaki bir hastaneye başvuran yaşlı adaman, acil müdahaleye alındı. Sadece 10 dakika sonra eşinin ölüm haberini alan Yvone Grealy, neye uğradığını şaşırdı. Yvonne'ye bir patalog tarafından otopsi yapıldığı söylendi ve cenaze İngiltere'ye gönderildi.

İngiltere'de yetkililer, yaşlı adamın ölüm raporunda nedenin yazılmadığını fark etti. Dolayısıyla ikinci bir otopsi yapılacağı belirtildi. İkinci otopsi sırasında Michael Graley'in kalbinin yerinde olmadığı anlaşıldı. Raporda, 'Kalbin çıkarıldığı bu yüzden ölüm nedeninin belirtilmediği' ifade edildi.

İNGİLTERE SORUŞTURUYOR

İngiltere'de yaşanan korkunç olayla ilgili bir soruşturma başlatıldı. İngiliz yetkililerin iletişime geçtiği Kıbrıs polisi ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Michael'in kalbinin bir araştırma merkezine gönderildiğini açıkladı.

'CEVAPLARA İHTİYACIMIZ VAR'

Yaşananları, 'Çok korkunçtu. Doktorlar odadan çıktı ve 'öldü' dediler ' diyerek tanımlayan Yvonne Graley çok üzgün olduğunu da ifade etti. Graley çiftinin kızları Haylet ise, "Çok öfkeliyiz ve cevaplara ihtiyacımız var" diyerek isyan etti.