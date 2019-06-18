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Rumlar panikledi: Türklerin rehini olduk

Rumlar ve Yunanistan; BM, ABD ve AB’ye şikayet etmelerine rağmen Türkiye, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon aramasını sürdürünce paniğe kapıldı.

  • STAR
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TÜRKİYE’NİN sismik arama ve sondaj gemileriyle Doğu Akdeniz’de başlattığı çalışmaları durdurabilmek için Fatih gemisi personellerini tutuklama emri çıkaran Rumlar, yine Türkiye’yi durduramayınca bu kez de Ankara’yı Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve ABD’ye şikâyet etti. Ancak Rumlar, tüm çabalarına karşın Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerini durduramadı. Türkiye’nin kararlılığı Rum tarafını paniğe sevk etti.  

FATİH KORKUSU

Rum Politis gazetesi, krizi “Kıbrıs (Rum) nasıl Türkiye’nin rehini oldu. Fatih yüzünden çıkmazla karşı karşıya” manşetiyle dile getirdi. Daha önce de Rum medyası, sondaj gemisi ‘Fatih’in varlığından dolayı bölgede endişe verici bir sessizliğin hakim olduğunu yazmış ve Fileleftheros gazetesi, Türkiye’nin ikinci sondaj gemisini Kıbrıs açıklarına göndereceğini sayfalarına taşımıştı. Türkiye’nin gövde gösterisine dönüşen Denizkurdu-2019’u taklit ederek karşılık vermeye çalışan Yunanistan, cılız tatbikatıyla alay konusu oldu. İHA yokluğundan mini ‘drone’larla talim yapan Yunanlılar, Ege’de küçük bir alanda Kataigis (Fırtına) Tatbikatı ile Denizkurdu’ndaki gemi sayımızın ancak yarısına ulaşabildi. Bu durum Yunan ve Rum basınında da yer alırken Türkiye’nin iki denizdeki etkinliğine haberlerde atıf yapıldı. 

ÇİPRAS HADDİNİ AŞTI 

Rumların en büyük yardımcısı olan Yunanistan’ın Başbakanı Aleksis Çipras da Türkiye’yi AB ile tehdit etme küstahlığında bulundu. Rumlarla birlikte Türkiye’nin kararlı tutumu karşısında çaresiz kalan Çipras AB’den Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını istedi.

Dakikalarca dans eden yılanlar kendilerini izleyenleri hayran bıraktı

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