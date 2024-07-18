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Dünya

Rumlardan ABD'li senatör Menendez'e soğuk duş! Geri aldılar

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) Baf Belediyesi, ülkesinde yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla yargılanarak jüri tarafından suçlu bulunan ABD'li Senatör Bob Menendez'e iki yıl önce verdiği 'fahri vatandaş' ünvanı ile kentin altın anahtarının verilmesine dair kararı iptal etti.

AA18 Temmuz 2024 Perşembe 16:15 - Güncelleme:
Rumlardan ABD'li senatör Menendez'e soğuk duş! Geri aldılar
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Rum basınında yer alan haberlere göre, Baf Belediye Başkanı Phaidonas Phaidonos'un başkanlığını yaptığı dünkü meclis oturumunda, Menendez'e 2022'de verilen fahri vatandaşlık ve kentin altın anahtarının verilmesine dair karar oybirliğiyle kaldırıldı.

Baf Belediye Meclisinin bu kararı verirken Menendez'in yolsuzluk suçlarından yargılandığı mahkemenin jürisi tarafından suçlu bulunmasını dikkate aldığı vurgulandı.

GKRY'nin Baf Belediyesi, New Jersey Senatörü Robert (Bob) Menendez'e bu ünvanı ve kentin altın anahtarını, Menendez'in "uluslararası hukuk ilkelerinin, bağımsızlığın, demokrasinin, insan haklarının ve hukuk devletinin savunulması, ileri götürülmesi ve bu ilkelere saygı gösterilmesine yönelik faaliyetleri" nedeniyle verdiğini açıklamıştı.

ABD'de hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan eski Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı, New Jersey Senatörü Bob Menendez, mahkeme jürisi tarafından suçlu bulunmuştu.

Mahkeme jürisi, Menendez'in rüşvet almak, hakkındaki soruşturmalara yönelik baskı yaparak adaleti engellemek ve yabancı ülke için faaliyetlerde bulunmak iddialarını kapsayan 16 ayrı suçlamanın tamamından suçlu olduğuna karar vermişti.

Menendez'in suçlu bulunduğu maddelerin her biri için 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

  • Menendez
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