Rumların Esed’e, AB pasaportu sattığı ortaya çıktı

Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün hazırladığı rapor, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) AB üyeliğini büyük bir kazanca çevirdiğini ortaya çıkardı. Rapora göre Rumlar, AB üyesi olmayan ülke vatandaşlarına yatırım karşılığında vatandaşlık vererek servet kazandı.

ESED’İN KUZENİ DE VAR

Rumlardan AB pasaportu alanlar arasında, Suriye'teki rejimin başı Beşar Esed, 2016’da Ukrayna tarafından kamulaştırılan ve Londra Mahkemesi’nin 2.5 milyar euro’luk mal varlığını dondurduğu PrivatBank’ın kurucuları Gennady Bogolyubov, Igor Kolomoisly, 2007’de ABD vatandaşlığı reddedilen Oleg Deripaska ve Esed’in kuzeni Rami Makhlouf’a da var.

SORUNLU BİR UYGULAMA

Raporda, AB pasaportunun satılması ‘sorunlu’ olarak değerlendirilirken, Rumların yatırım karşılığında üçüncü dünya ülkesi vatandaşlarına pasaport verme uygulamasının 2013'te başladığı kaydedildi. 2013'ten 2017'ye kadar 4.8 milyar euro’luk pasaport satışı yapıldığı kaydedilen raporda, bu uygulamanın GKRY’nin Gayrı Safi Yurtiçi Hasılası’na katkısının yüzde 5.2 olarak yansıdığı kaydedildi.

(Güneş)