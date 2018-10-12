Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rumların Esed’e, AB pasaportu sattığı ortaya çıktı

Rumların 2013-2017 arasında, yatırım karşılığında, aralarında katil Esed’in de bulunduğu toplam 3 bin 300 kişiye Avrupa Birliği pasaportu sattığı ortaya çıktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün hazırladığı rapor, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) AB üyeliğini büyük bir kazanca çevirdiğini ortaya çıkardı. Rapora göre Rumlar, AB üyesi olmayan ülke vatandaşlarına yatırım karşılığında vatandaşlık vererek servet kazandı. 

ESED’İN KUZENİ DE VAR 

Rumlardan AB pasaportu alanlar arasında, Suriye'teki rejimin başı Beşar Esed, 2016’da Ukrayna tarafından kamulaştırılan ve Londra Mahkemesi’nin 2.5 milyar euro’luk mal varlığını dondurduğu PrivatBank’ın kurucuları Gennady Bogolyubov, Igor Kolomoisly, 2007’de ABD vatandaşlığı reddedilen Oleg Deripaska ve Esed’in kuzeni Rami Makhlouf’a da var. 

SORUNLU BİR UYGULAMA 

Raporda, AB pasaportunun satılması ‘sorunlu’ olarak değerlendirilirken, Rumların yatırım karşılığında üçüncü dünya ülkesi vatandaşlarına pasaport verme uygulamasının 2013'te başladığı kaydedildi. 2013'ten 2017'ye kadar 4.8 milyar euro’luk pasaport satışı yapıldığı kaydedilen raporda, bu uygulamanın GKRY’nin Gayrı Safi Yurtiçi Hasılası’na katkısının yüzde 5.2 olarak yansıdığı kaydedildi.

(Güneş)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Muş´taki çatışma anının görüntüleri ortaya çıktı

Muş´taki çatışma anının görüntüleri ortaya çıktı

Ballon d'Or için adaylar belli oluyor

Ballon d'Or için adaylar belli oluyor

İşte geleceğin yıldızı 60 futbolcu! Listede iki Türk futbolcu da var

İşte geleceğin yıldızı 60 futbolcu! Listede iki Türk futbolcu da var

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA