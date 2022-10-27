Rumları çıldırtan karar! ''Cumhurbaşkanı Erdoğan ikna etti''

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Kasulidis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki AB ülkesini KKTC'de "özel ofis" açmaya ikna ettiğini söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ve Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, AB Komitesi toplantısında "Türkiye ve son gelişmeler" konusunda komite üyelerine bilgi verdi. Güney Kıbrıs basınının haberlerine göre, Kasulidis, Türkiye'nin bu dönemde tüm ağırlığını KKTC'nin tanınmasına verdiğini ve iki AB üyesi ülkenin KKTC'de ofis açma ihtimalinin bulunduğunu belirterek, "Tanınmayı almayı başaramayacaklar ancak hedefleri bu" diye konuştu.

ÖZEL ÇALIŞMA OFİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yönde etkili çalışmalar yaptığını bazı AB ülkelerini, büyük olasılıkla da ikisini, KKTC'de "özel hukuk temelinde çalışacak ofis" açmaya ikna ettiğini dile getiren Kasulidis, Türkiye'yi "her AB Konseyi toplantısında şikayet ettiklerini" de söyledi.

GÜCÜNÜ ARTIRDI

Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş çerçevesinde arabulucu rolü oynamayı başararak, dünyadaki nüfuz ve gücünü arttırdığını vurgulayan Kasulidis, AB üyelerinin Türkiye konusunda farklı tutumlar ve çeşitli çıkarlara sahip olmalarından ötürü AB'de ortak bir Türkiye politikası izlenemediğini dile getirdi.

RUSYA'DAN KKTC HAMLESİ

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'ye direkt uçuşlar için bir Rus firmasının sivil havacılık idaresine başvurduğunu açıklamıştı.

BİR ÜLKE DAHA KKTC'YE UÇACAK

Rusya'dan Kıbrıs'a doğrudan uçuşa yönelik görüşmeler tüm hızıyla sürerken, bir başka ülke daha doğrudan uçuşa hazırlanıyor. KKTC Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Erkan Arıklı, "Rusya ile çalışmalar aynı hızda devam ediyor. Rusya dışında başka bir ülke ile de doğrudan uçuşla ilgili temaslarımız var. 15 Kasım'da müjdeli haber vermek için hummalı bir şekilde çalışıyoruz" demişti.

KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR: VARLIĞIMIZ İÇİN TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ ŞART VE VAZGEÇİLMEZDİR

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Altınbaş Üniversitesinin akademik açılış törenine katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs sorununun sadece Kıbrıs Türklerini ilgilendirmediğini, bunun Türklük adına milli bir dava olduğunu ve Türkiye'nin desteğinin şart ve vazgeçilmez olduğunu ifade etmişti.