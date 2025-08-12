Birleşik Krallık'ın Türkiye Ticaret Elçisi ve Avam Kamarası üyesi Afzal Khan'ın, Ercan Havalimanı üzerinden KKTC'yi ziyaret etmesi Ada'daki Rumları kızdırdı.

KHAN'IN GÖREVİNDEN ALINMASI İSTENDİ

Türkiye Ticaret Elçisi ve Avam Kamarası üyesi Afzal Khan, geçen hafta KKTC lideri Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Afzal Khan'ın ziyaretine tepki gösteren Birleşik Krallık Kıbrıslılar Ulusal Federasyonu, ziyareti uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak nitelendirerek, Khan'ın görevinden alınmasını talep etti.

Afzal Khan ise Manchester'da yaşayan Kıbrıs kökenli arkadaşlarının Ada'yı ziyaret etmesini tavsiye ettiklerini belirtti.

Mavi Vatan'da bilişim hamlesi: KKTC, yerli yazılımla dijital kalkınma yolunda

Komşudan "çevre" maskeli istismar! Türkiye'nin planı için geri sayım başladı

KKTC: Türkiye'nin garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceğiz