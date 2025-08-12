İSTANBUL 31°C / 23°C
12 Ağustos 2025 Salı
  Dünya
  • Rumları kızdıran ziyaret! ''Görevden alın''
Dünya

Rumları kızdıran ziyaret! ''Görevden alın''

Birleşik Krallık'ın Türkiye Ticaret Elçisi ve Avam Kamarası üyesi Khan'ın KKTC'yi ziyaret etmesi Ada'daki Rumları kızdırdı. Khan'ın görevden alınması istendi.

12 Ağustos 2025 Salı 09:08
Rumları kızdıran ziyaret! ''Görevden alın''
Birleşik Krallık'ın Türkiye Ticaret Elçisi ve Avam Kamarası üyesi Afzal Khan'ın, Ercan Havalimanı üzerinden KKTC'yi ziyaret etmesi Ada'daki Rumları kızdırdı.

KHAN'IN GÖREVİNDEN ALINMASI İSTENDİ

Türkiye Ticaret Elçisi ve Avam Kamarası üyesi Afzal Khan, geçen hafta KKTC lideri Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Afzal Khan'ın ziyaretine tepki gösteren Birleşik Krallık Kıbrıslılar Ulusal Federasyonu, ziyareti uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak nitelendirerek, Khan'ın görevinden alınmasını talep etti.

Afzal Khan ise Manchester'da yaşayan Kıbrıs kökenli arkadaşlarının Ada'yı ziyaret etmesini tavsiye ettiklerini belirtti.

