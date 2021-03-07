İSTANBUL 7°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Mart 2021 Pazar / 23 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5345
  • EURO
    8,9837
  • ALTIN
    411.286
  • BIST100
    1541.98
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rumlar köşeye sıkıştı! ''Korkunç bir hataydı'' deyip itiraf ettiler: Türkiye ile anlaşmadan satamayız
Dünya

Rumlar köşeye sıkıştı! ''Korkunç bir hataydı'' deyip itiraf ettiler: Türkiye ile anlaşmadan satamayız

Cyprus Mail gazetesinde yayımlanan bir makalede, Anastasiadis'in enerjide konusundaki yanılgıları bize pahalıya mal oluyor' başlıklı yazıda, GKRY liderinin Doğu Akdeniz'de uyguladığı politikalar eleştirildi. Yunanistan, İsrail ve Mısır'ın yaptıkları enerji planında Kıbrıs Rum kesimini dışladıkları belirtilen makalede, GKRY'nin Türkiye ile anlaşmaya varmadan doğal gaz satmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

07 Mart 2021 Pazar 16:44 - Güncelleme: 07 Mart 2021 Pazar 17:22
ABONE OL

Cyprus Mail gazetesinde yayımlanan bir makalede, Rum kesiminin Türkiye ile Münhasır Ekonomi Bölge konusunda anlaşmaya varmadan doğal gaz satmasının "olasılık dışı" olduğu yazıldı.

"Anastasiadis'in enerjide konusundaki yanılgıları bize pahalıya mal oluyor" başlıklı yazıda, GKRY liderinin Doğu Akdeniz'de uyguladığı politikalar eleştirildi.

2017'de gerçekleştirilen ve sonuca bağlanmayan Crans-Montana görüşmelerinden sonra Anastasiadis'in seçimlere odaklandığı ve enerji planlarına müdahil olmaması için Türkiye'ye karşı diğer komşu ülkelerle ittifak yaptığı belirtildi.

GKRY, "İTTİFAKIN" NERESİNDE?

Rum liderin, GKRY'nin Doğu Akdeniz'de enerji alanında Türkiye'yi "dışlayarak" yaptığı planın "korkunç biçimde yanlış" olduğu ve nihayetinde, Türkiye'nin, bölgede hem keşif çalışmalarını yürüttüğü hem de Anastasiadis'in çok güvendiği üçlü ittifakı anlamsız kıldığı vurgulandı.

TRT Haber'in aktardığı habere göre, Yunanistan, İsrail ve Mısır'ın yaptıkları enerji planında Kıbrıs Rum kesimini dışladıkları belirtilen makalede, GKRY'nin Türkiye ile anlaşmaya varmadan doğal gaz satmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİ GÜNDEMDE

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Türkiye'nin, deniz yetki alanlarına ilişkin Mısır ile anlaşma imzalayabileceğine ilişkin açıklamasına da atıf yapılan yazıda, böyle bir anlaşmanın gerçekleşmesi halinde bunun GKRY'ye nasıl yansıyacağı da sorgulandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.