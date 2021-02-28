Rumların Eurovision şarkısı Güney Kıbrıs'ta infiale yol açtı

DHA 28 Şubat 2021 Pazar 15:21 - Güncelleme: 28 Şubat 2021 Pazar 15:22

Tepkilerin odağında olan Rum Radyo Televizyon Kurumunun (RIK) "El Diablo" (Şeytan) isimli şarkının sözlerinden dolayı büyük tepki topladı ve yakılma tehdidi aldı.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Yunan şarkıcı Elena Tsankrinu tarafından seslendirilen "El Diablo" isimli şarkının sözlerinden dolayı büyük tepki topladığını, RIK'in "yakılma" tehdidi aldığını yazdı. Gazete ayrıca, şarkının RIK tarafından geri çekilmesi için kendilerini "Kıbrıslı Hıristiyanlar" olarak nitelendiren bir grup tarafından internet üzerinden imza kampanyası başlatıldığını belirtti.

Habere göre Güney Kıbrıs'taki eğitim sendikası OELMEK İlahiyatçılar Birliği yaptığı açıklamada şarkının derhal geri çekilmesini isterken, duyulan hayal kırıklığı ve üzüntüyü de dile getirdi.

ELAM da bir açıklama yaparak, Güney Kıbrıs'ın "Şeytan" isimli bir şarkıyla temsil edilmesi tercihinin mantıklı olmadığını belirtti. Gazete haberinde ayrıca polisin, RIK binasındaki güvenlik tedbirlerini artırdığını da yazdı.