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Dünya

Rumların oyununa gelen Alman tur şirketi haddini aştı! KKTC'den sert tepki: Statüyü belirlemek size kalmadı

KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Almanya merkezli tur operatörünün, acentelere gönderdiği e-postada KKTC için 'Kıbrıs'ın işgal altındaki kuzeyi' ifadesini kullanmasına 'KKTC'nin statüsünü belirlemek Alman tur şirketine kalmamıştır. TUI'nin gönderdiği mailde kullandığı 'işgal altında' ifadesi ayıptır.' sözleriyle tepki gösterdi.

AA22 Ağustos 2024 Perşembe 08:23 - Güncelleme:
Rumların oyununa gelen Alman tur şirketi haddini aştı! KKTC'den sert tepki: Statüyü belirlemek size kalmadı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Almanya merkezli tur operatörünün, acentelere gönderdiği e-postada KKTC için "Kıbrıs'ın işgal altındaki kuzeyi" ifadesini kullanmasına tepki gösterdi.

Ataoğlu, AA muhabirine konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tur operatörlerine Rumların oyununa gelmemeleri çağrısında bulunarak, Alman şirketin acentelere gönderdiği mailin skandal olduğunu vurguladı.

Fikri Ataoğlu

Ataoğlu, "KKTC'nin statüsünü belirlemek Alman tur şirketine kalmamıştır. TUI'nin gönderdiği mailde kullandığı 'işgal altında' ifadesi ayıptır." dedi.

Rumların her yaz KKTC'de turizmi baltalamak ve ekonomiyi çökertmek için türlü oyunlara başvurduğunu dile getiren Ataoğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) konaklayan turistlerin KKTC topraklarına geçmesini engellemenin seyahat özgürlüğü ve Avrupa Birliği (AB) serbest dolaşım hukukuna aykırı olduğunu kaydetti.

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- TUI'NİN ACENTELERE GÖNDERDİĞİ E-POSTA

GKRY'nin KKTC turizmini hedef alan şantajları üzerine Almanya merkezli tur operatörü TUI, yetkili acentelere, turistlerin artık günübirlik KKTC'ye götürülmeyeceğine dair e-posta gönderdi.

E-postada, bundan sonra GKRY'ye gelen turistlerin günübirlik KKTC'ye götürülmeyeceği, mevcut rezervasyonların 31 Ağustos'ta son bulacağı ifade edildi.

Tur operatörünün Kıbrıs Operasyonları Yöneticisi Eva-Maria Scharin'in gönderdiği e-postada, KKTC için "Kıbrıs'ın işgal altındaki kuzeyi" ifadesinin kullanıldığı görüldü.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da KKTC'de tatil için daha önce rezervasyon yaptıran AB ve diğer ülke vatandaşlarının geçişlerinin, GKRY tarafından yasa dışı şekilde engellendiğini belirterek, Rumların tur operatörlerine şantaj yaptığını söylemişti.

Tatar, "Rum liderliği, turizm sektörümüzü hedef alan düşmanca girişimde bulunuyor." ifadesini kullanmıştı.

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- GKRY, KKTC'NİN EMLAK VE TURİZM SEKTÖRLERİNİ HEDEF ALIYOR

GKRY, son zamanlarda KKTC'den mülk alan üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik, "Rum mallarını yağma" iddiasıyla süreç başlattı.

Son 6 ayda KKTC'den emlak alan veya emlakçılık yapan 2 İsrail ve 1 Alman vatandaşı GKRY'de gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldı.

Rum basınının geçen hafta, KKTC'de kiralanan evler ile otellerin kendi turizmlerini olumsuz etkilediğini yazması üzerine GKRY, önceden KKTC'den rezervasyon yaptırmış turistlerin o tarafa geçişlerini engelleme girişiminin yanı sıra tur operatörleri ve rehberlere yönelik yaptırım tehdidinde bulundu.

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