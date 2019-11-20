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Rus asker, Ukrayna lehine casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna lehine casusluk yaptığını öne sürdüğü bir Rus askerinin gözaltına alındığını açıkladı.

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FSB'den yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Rostov bölgesinde görevli askerin, Ukrayna Savunma Bakanlığı için gizli bilgiler topladığı öne sürüldü.

Askerin topladığı bilgilerin sızdırılmasının Rus ordusu için tehlike yaratabileceğine işaret edilen açıklamada, "Ukrayna lehine casusluk yapması nedeniyle Güney Askeri Bölgesi'nde görevli Rus vatandaşı asker gözaltına alınmış, hakkında vatana ihanetten soruşturma açılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Gözaltına alınan askerin kimliğine dair açıklama yapılmazken, Rus medyasındaki görüntülerde, FSB'nin bir apartman dairesine gerçekleştirdiği operasyonda casusluk yaptığı iddia edilen askeri yere yatırarak kelepçelediği görüldü.

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