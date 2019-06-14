Geçtiğimiz hafta ABD ordusunun Kaliforniya eyaletindeki Deniz Kuvvetleri 16. Grubu'na bağlı, 2 düzine kadar MV-22B Osprey ve 16 adet CH-53E Sikorsky CH-53E Super Stallion helikopteri, havalanmadan önce pistte birlikte hareket ederek ''fil yürüyüşü' yaptı.

Konuya ilişkin RT'ye değerlendirmelerde bulunan Rus Askeri Uzman ve emekli Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Albayı Mikhail Khodarenok öncelikle, ABD'nin dünyanın en büyük ve teknik olarak en iyi donatılmış deniz kuvvetlerine sahip olduğunu belirtti.

Ancak ABD'nin gözdağı verme çabasında olduğunu iler süren Khodarenok, ''Fil yürüyüşü hava gücünün etkileyici bir gösterisidir. Ancak ABD, büyük olasılıkla hava savunması olmayan ülkelere göz dağı verip korkutma çabasında.'' dedi.