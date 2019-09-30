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Rus askeri uzmanlar Ekim ayında Yunanistan’daki askeri tesisleri denetleyecek

Rus denetçilerin 2011 tarihli Viyana Belgesi’nde belirtilen yetki çerçevesinde Yunanistan'daki askeri tesisleri inceleyeceği bildirildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Rusya Savunma Bakanlığı Nükleer Risk Azaltma Merkezi Başkanı Sergey Rıjkov, Rus denetçilerin 2011 tarihli Viyana Belgesi’nde belirtilen yetki çerçevesinde Yunanistan'daki askeri tesisleri inceleyeceğini söyledi.
 
2011 tarihli Güven ve Güvenlik Artırıcı Önlemlere İlişkin Viyana Belgesi çerçevesinde Rusya’dan bir denetim ekibinin 1-4 Ekim tarihlerinde Yunanistan bölgesini güven ve güvenlik artırma önlemleri konusunda inceleyecek.
 
Yapılan açıklamada, "Denetim, belirlenen bölgede yürütülen askeri faaliyetlerin ölçeğini belirlemek veya bir ön bildirim gerektiren askeri bir faaliyet olmadığını teyit etmek amacıyla yapılacaktır." denildi.
 
Denetim çerçevesinde, Rus uzmanlar eğitim alanlarını ve aralıklarını ziyaret edecek, belirtilen bölgede bulunan askeri birimler ve oluşumlar ile bölgede yürütülen askeri faaliyetler hakkında bilgi verilecek. Ayrıca Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nin en geniş kapsamlı askeri tatbikatı olan "Parmenion 2019" bilgi alınacak.
 
Viyana Belgesi, Güvenlik ve Güvenlik Oluşturma Önlemlerine ilişkin 30 Kasım 2011 tarihli Güvenlik İşbirliği Forumu Genel Kurulunda kabul edildi. Belge, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) üye ülkeleri için siyasi olarak bağlayıcıdır ve zorunlu değildir.

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