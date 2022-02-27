İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2022 Pazar / 26 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rus askerlerin telsiz konuşması: Kimi vuracağımızı bilmiyoruz
Dünya

Rus askerlerin telsiz konuşması: Kimi vuracağımızı bilmiyoruz

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde 4. güne girilirken Rus askerlerin yaşadıkları şaşkınlık telsiz konuşmalarında ortaya çıktı.

27 Şubat 2022 Pazar 08:06 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 08:06
ABONE OL

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde dördüncü güne girilirken Rus askerlerin yaşadıkları şaşkınlık telsiz konuşmalarında ortaya çıktı.

Amerikan haber kanalı ABC News'e konuşan üst düzey ABD'li yetkili, bir Rus askerinin telsiz görüşmesinde "Kimi vuracağımızı bilmiyoruz, hepsi bize benziyor" dediğini duyduğunu söyledi.

Yetkili ayrıca bazı Rus güçlerinin yönünü şaşırdığını ve Ukraynalılar'a karşı verilen savaşın düşündüklerinden daha zor olduğunu fark ettiğini söyledi.

Öte yandan İngiltere Savunma Bakanlığı istihbaratı bir açıklama yaparak, Rus kuvvetlerinin 'lojistik zorluklar' ve 'güçlü Ukrayna direnişi' nedeniyle planladıkları ilerlemeyi kaydedemediğini söyledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.