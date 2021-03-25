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Dünya

Rus bakan Reşetnikov: ABD'nin olası yeni yaptırımları ekonomiyi temelden etkilemez

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, ABD'nin Rusya'ya yönelik olası yeni yaptırımlarıyla ilgili çeşitli senaryolar üzerinde çalıştıklarını belirterek, 'Olası yeni yaptırımların ekonomimizi temelden etkilemesini beklemiyoruz.” dedi.

AA25 Mart 2021 Perşembe 15:33 - Güncelleme: 25 Mart 2021 Perşembe 15:33
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Reşetnikov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke ekonomisindeki güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'da enflasyonun zirve noktasına ulaştığını belirten Reşetnikov, "Şu anda enflasyonda zirve noktaya ulaştık, yüzde 5,8 seviyesinde sabitlenmiş durumda. Enflasyonda artık gerileme bekliyoruz." diye konuştu.

Yıl sonuna kadar enflasyonda Rusya Merkez Bankası hedefine ulaşmayı beklediklerini aktaran Reşetnikov, "Yıl sonunda yüzde 4 hedefine ulaşabileceğimizi öngörüyoruz." dedi.

ABD ve Rusya arasında gerginleşen ilişkiler ve olası yeni yaptırımları da değerlendiren Reşetnikov, "Elbette farklı senaryolar geliştirdik ancak konuya ilişkin yorumları bazı bilgiler ortaya çıktığında yapmak gerekiyor. Çünkü bu konu hakkındaki konuşmalar bile başlı başına bir piyasa dalgalanmasının kaynağı olabiliyor. Ancak olası yeni yaptırımların ekonomimizi temelden etkilemesini beklemiyoruz, bu tür riskler görmüyoruz." şeklinde konuştu.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, 19 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin Rus kamu borcuna yönelik olası yaptırımlarının sistematik bir tehlike yaratmayacağını, piyasalardaki dalgalanmalarla başa çıkmak için gerekli tüm araçlara sahip olduklarını belirtmişti.

ABD Başkanı Joe Biden da 17 Mart'ta, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "bedel ödeyeceğini" söylemişti.

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