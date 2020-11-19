Rus Barış Gücü askerleri Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın konvoyuna eşlik etti

IHA 19 Kasım 2020 Perşembe 14:30 - Güncelleme: 19 Kasım 2020 Perşembe 14:37

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, işgalden kurtarılan Dağlık Karabağ’daki Şuşa kentinden Fuzuli’ye ilerleyen Azerbaycan ordusuna ait 3 askeri kamyona, Rusya Barış Gücü askeri konvoylarının eşlik ettiği bildirildi. Açıklamada, "Rus Barış Gücü kuvvetleri bugün Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin, Dağlık Karabağ’daki ilerleyişinin güvenliğini sağladı. 3 askeri kamyon ile personel taşıma faaliyeti gerçekleştiren Azerbaycan askeri kamyonları Şuşa’dan Fuzuli’ye ilerledi" denildi. Savunma Bakanlığı ayrıca, Azerbaycan askeri araçlarına eşlik eden Rus Barış Gücü kuvvetlerinin görüntülerini de paylaştı.

Rusya basını ise sabah saatlerinde Azerbaycan’a ait 3 askeri kamyonun yalnızca personel taşıdığını ve kamyonlarda ağır silah ve cephanelerin bulunmadığını yazdı.