Rus basını ''Anlaştılar'' diye dünyaya ilan etti

Geçen ay telefon görüşmesi yapan Putin ile Trump, dün yeniden telefonda görüştü.

Rus basını, ikinci kez gerçekleşen Putin-Trump telefon görüşmesini değerlendirdi.

Kommersant gazetesi, "Anlaştılar" ifadesini manşete taşıyarak, iki liderin Ukrayna'daki barışın şartları üzerinde mutabık kaldığını yazdı.

İzvestiya gazetesi ise haberinde görüşmenin 2,5 saat sürdüğünü ve Putin ile Trump'ın Ukrayna krizinin çözümü üzerinde çalışmaları sürdürme konusunda anlaştığını öne çıkardı.

Rossiyaskaya Gazeta da, Putin-Trump görüşmesini, "Liderler, Ukrayna meselesinin çözümünün şartlarını istişare etti" başlığıyla haberleştirdi. Haberde, Trump'ın, tarafların 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırılardan karşılıklı kaçınmaları teklifine olumlu yanıt verdiğine vurgu yapıldı.

RBK gazetesi ise "Enerji Uzlaşması" balığıyla verdiği haberde, Putin ile Trump'ın ikinci kez görüştüğüne ve mutabık kaldığı konulara dikkati çekti.

- RUS YETKİLİLER GÖRÜŞMEYİ OLUMLU KARŞILADI

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Genel Müdürü Kirill Dmitriyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Putin ve Trump sayesinde dünya daha güvenli hale geldi." ifadesini kullandı.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy ise görüşmeyi "barışa geçiş" olarak nitelendirerek, "Bu görüşmeyi tüm dünya bekledi. Ukrayna meselesinin çözümüne yönelik büyük adım atıldı." dedi.

Slutskiy, Trump'a Ukrayna'ya askeri desteğinin ve istihbarat bilgi akışının durdurulması şartının iletildiğine işaret etti.



Rus milletvekili Mihail Şeremet de Putin-Trump görüşmesinin "küresel güvenliğin inşasında güvene dayalı ilişkiler kurma yolunda ciddi adım" olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Rusya ve ABD liderleri, tüm dünyaya sorumlu ve akıllı siyasetçinin ne şekilde hareket etmesi gerektiğini gösterdi. Diyaloğun başlangıcı, Rusya ile ABD arasındaki anlaşmazlık ve güvensizlik duvarının yıkılışıdır. Siyasi felaketlerin zamanı geçiyor, dünya barış ve güven içinde olmak için uğraşıyor. Her iki ülke de biriken tüm sorunların çözümüne odaklandı. Sistematik çalışmaya ilgi görüyoruz."