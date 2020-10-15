15 Ekim 2020 Perşembe 17:58 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 18:09

Vavilov Rus Bitki ve Genetik Enstitüsü Kuzey Kutbu'nda kavun ve karpuz yetiştirdiklerini açıkladı.

Enstitüde bulunan bilim insanları aynı meyveleri Rusya'nın Güney'inde bulunan Kuban istasyonunda da yetiştirmişti. Yapılan çalışmalarda Kutup istasyonunda yetiştirdikleri meyvelerin kalitesinin neredeyse Kuban İstasyonu'yla aynı olduğu görüldü.

Enstitü sekreteri Yulia Ukhatova, "Bazı genotiplerin kutup koşullarına iyi tepki vereceğini ve meyve verebileceğini düşündük. Kutup'ta gündüzlerin uzun sürmesi bir kaç çeşit meyve seçmemize neden oldu. Bunlardan kavun ve karpuzlar en ilginç sonuçları verdi. Kutup istasyonundaki meyve kalitesi oldukça iyi. Yaptığımız analizler, meyvenin neredeyse Kuban istasyonunda yetiştirilenler kadar ağır olduğunu gösteriyor" dedi.

NTV'nin haberine göre, Kuban ve Kuzey Kutbu'nda yetiştirilen meyveler aynı gün toplanarak St.Petersburg'a gönderildi. Meyveleri, 14 üyeden oluşan bir komisyon denedi ve biyokimyasal testler için örnek aldılar. Karpuzlar arasında sarı renkte olanın, en iyi çeşit olduğu belirlendi. Bilim insanları aynı zamanda Kutup istasyonunda yetiştirdikleri karpuzları ısı ve gübre kullanmadan yetiştirdiklerini belirtti.

Ukhatova, bu sarı karpuzun Kutup koşullarında en uygun şekilde yetişen çeşit olduğunu söyledi.

Yakında Kutup koşullarında kivi yetiştirmeyi de deneyecek olan bilim insanları, üzüm yetiştirme olasılığını da değerlendiriyorlar.