'Rusya'nın S-400'le ilgili duruşunda bir değişiklik yoktur'

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, "Rusya Federasyonu'nun S-400'le ilgili duruşu ve pozisyonunda herhangi bir değişiklik yoktur, değişmeyecektir de." dedi.

Rusya Milli Günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Büyükelçi Yerhov ve eşi Irina Yerhova'nın ev sahipliğinde büyükelçilikte düzenlenen resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın yanı sıra, Ankara'da görev yapan çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, diplomat ile davetli katıldı.

Büyükelçi Yerhov'un selamlama konuşmasıyla başlayan program, iki ülke milli marşlarının okunması ve Rus mutfağından ikramlarla devam etti.

İki ülkenin tarafı olduğu "Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı"nda düzenleniyor olması sembolik bir anlam taşıyan resepsiyon kapsamında Rus-Türk ilişkilerinin kurulmasıyla ilgili bir fotoğraf sergisi düzenlendi.

Resepsiyonda, doğumunun 100'üncü yıl dönümü vesilesiyle efsanevi Sovyet ve Rus ateşli silah tasarımcısı Mihail Kalaşnikov'un hayatını ve çalışmalarını yansıtan fotoğraflar sergilendi.

Saint Petersburg’da 1989'da kurulan Rus Kazak Korosu "Jivaya Starina" davetlilere konser verdi.

- "Rusya'nın S-400'le ilgili duruşunda bir değişiklik yok"

Resepsiyonun son bölümünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Büyükelçi Yerhov, "Hepiniz hoş geldiniz, sizi büyükelçiliğimizde görmek mutluluk verici. Bugün Rusya'nın bağımsızlık gününü kutluyoruz. Bağımsızlık kelimesi çok doğru değil, Rusya zaten hep bağımsız bir ülkeydi. Rusya milli günü, Rusya'nın şöhretinin ve gururunun günüdür. Umarım geleneksel Rus yiyecek ve içeceklerini tatmışsınızdır." dedi.

Yerhov, Rusya'dan temmuz ayı ortasında S-400'ler için bir teknik heyet geleceğine ilişkin haberleri hatırlatan bir basın mensubunun ve Rusya'nın S-400 konusunda duruşunda bir değişiklik olup olmadığına ilişkin sorusuna şu karşılığı verdi:

"Rusya Federasyonu'nun S-400'le ilgili duruşu ve pozisyonunda herhangi bir değişiklik yoktur, değişmeyecektir de. Rusya Federasyonu olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı birtakım taahhütler ve sorumluluk üstlenmiş durumdayız. Bunları yerine getireceğiz ve herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Bunun için her iki ülkenin uzmanlarının çok külfetli bir şekilde çalışması gerekecek. Bunun detayları benim için de soru işareti. Birtakım teknik gruplar bir yerlere gidecekler, hepsi ihtimaller dahilinde. Tekrar altını çizerek söylüyorum, Rusya üzerinde aldığı sorumlulukları yerine getirecek."

Büyükelçi Yerhov, F-35 programıyla ilgili yöneltilen soru üzerine "F-35 programıyla ilgili soruyu benden ziyade ABD Büyükelçiliği'nin maslahatgüzarına iletmeniz isabetli olacaktır. Burada Amerika adına konuşacak durumda değiliz." açıklamasını yaptı.

Türkiye ile Rusya arasında vizelerin kaldırılması için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Yerhov, "Vizeler konusunda Türk meslektaşlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. Fakat konu çok teferruatlı bir konu olduğu için 5 dakikada çözülmesini düşünmek fazla iyimser bir yaklaşım olur. İnşallah çözeceğiz." diye konuştu.

Yerhov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki irtibat kanalının sürekli açık olduğunu vurgulayarak, "Liderlerimiz gerektiği kadar irtibat halindeler. Hem karşılıklı ziyaretlerde hem de uluslararası platformlarda sürekli bir araya geliyorlar. Yakın gelecekte gerçekleştirilmesi planlanan ziyaretler ihtimaller dahilinde." dedi.