Rus devi ile Macaristan'dan doğal gaz hamlesi

Gazprom'dan yapılan açıklamada, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjjarto ile şirketin başkanı Aleksey Miller'in görüştüğü belirtildi.

Görüşmede gaz tedariki ve gaz sektöründe işbirliğinin geliştirilmesine yönelik beklentilerin ele alındığı belirtilen açıklamada, "Macaristan'a Rus doğal gazının sevkiyatının artırılması olasılığına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı." ifadesi kullanıldı.

İki ülke arasındaki söz konusu gaz sevkiyatı kapsamında Türk Akım doğal gaz boru hattının da kullanılması ihtimali bulunuyor.