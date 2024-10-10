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Dünya

Rus devi ile Macaristan'dan doğal gaz hamlesi

Macaristan ile Rus doğal gaz şirketi Gazprom arasında, ülkeye gönderilen Rus gazının artırılmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

AA10 Ekim 2024 Perşembe 17:32 - Güncelleme:
Rus devi ile Macaristan'dan doğal gaz hamlesi
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Gazprom'dan yapılan açıklamada, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjjarto ile şirketin başkanı Aleksey Miller'in görüştüğü belirtildi.

Görüşmede gaz tedariki ve gaz sektöründe işbirliğinin geliştirilmesine yönelik beklentilerin ele alındığı belirtilen açıklamada, "Macaristan'a Rus doğal gazının sevkiyatının artırılması olasılığına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı." ifadesi kullanıldı.

İki ülke arasındaki söz konusu gaz sevkiyatı kapsamında Türk Akım doğal gaz boru hattının da kullanılması ihtimali bulunuyor.

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